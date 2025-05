Chi è Vincenzo Schettini, prof star dei social sul palco del Primo Maggio

Roma, 1 maggio 2025 – C’è anche Vincenzo Schettini tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio a Roma. Affianca Noemi, Ermal Meta e Big Mama sul palco di piazza San Giovanni. Quarantotto anni, Schettini è noto per essere il “prof star dei social”, divulgatore (e Youtuber) di una materia complessa come la fisica. Che, stando ai feedback di follower e studenti, lui riesce a trasmettere e a far apprendere con semplicità, passione e ironia.

Nato a Como da una famiglia di origini pugliesi, vive da anni nel Barese, tra Putignano e Castellana Grotte. Laureato in fisica all'Università degli Studi di Bari, con specializzazione in didattica della fisica, ha lavorato poi come professore alle scuole superiori. E da lì è diventato un personaggio: nel 2015 ha fondato il canale YouTube ‘La fisica che ci piace’, dove pubblica brevi video con esperimenti accompagnati da spiegazioni semplici, sempre utilizzando toni leggeri e scherzosi.

Vincenzo Schettini, durante la conferenza stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio, Roma 28 aprile 2025. ANSA

Un’esperienza social che ha subito ricevuto ondate di consensi e lo ha portato ad aprire canali anche su Facebook, Instagram e TikTok. In pochi anni è diventato uno dei divulgatori scentifici con più seguito in Italia. Dopo aver pubblicato una serie di libri, nel 2024 è diventato conduttore di un programma Tv di Rai 2, “La fisica dell’amore”. La trasmissione è per il momento andata in onda in seconda serata per due stagioni e un totale di quindici puntate.

Appassionato di musica, si è diplomato in violino e didattica della musica al conservatorio di Monopoli. Risale a marzo di quest’anno il suo coming out, affidato a un video diffuso sui suoi canali social.

“Per me essere sul palco del concerto dl Primo maggio è un'emozione pazzesca, bellissima, travolgente”, le sue parole alla vigilia dell’evento. “So che mi prenderà un'ansia bellissima, un'ansia di creatività, un'ansia di voglia di dare dei messaggi”, ha detto. “Perché l'ansia e' pure bella. Serve anche a darsi una mossa. Lo dice Newton: Ci si muove dall'inerzia. Quindi sicuramente un'esperienza pazzesca".

Sul palco di Piazza San Giovanni il suo compito è quello di fare 'escursioni culturali'. E già nell’anteprima su Rai Tre, poco dopo le 15, si è esibito in una min-interrogazione (e spigazione) di fisica a tema musica.

Il prof Schettini pensa che il Concertone sia il posto giusto dove lanciare anche dei messaggi in tal senso. "Il palco del Primo maggio non rappresenta solamente un palco che parla di lavoro, ma parla di conoscenza che è una parola della quale non dobbiamo mai dimenticarci, non dobbiamo mai metterla da parte la conoscenza”, ha aggiunto. “I giovani devono capire che le opportunità che li proietteranno nel mondo del lavoro, e di questo appunto parliamo il primo maggio, aumenteranno, si moltiplicheranno, quanto più sarà per loro importante fare conoscenza, acquisire la conoscenza, fare esperienza".