“Tale e Quale“ ma con una novità. Alessia Marcuzzi al posto di Goggi

"È la 14ª edizione, o forse la 13ª. Ormai ho perso il conto!".

Carlo Conti scherza alla vigilia del debutto della nuova stagione (la 14ª) di Tale e Quale Show, da oggi in prima serata su Raiuno: 8 puntate che vedranno sfidarsi Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. In giuria, al posto di Loretta Goggi ("una grandissima assenza", per Carlo) Alessia Marcuzzi, con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e un un "quarto giudice" diverso ogni volta: stasera Stefano De Martino.