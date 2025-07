“Gracias“ a Jennifer. Canta Parra e evoca Affleck. Lopez celebra sé stessa

"It’s a new generation..." Nella sua prima estate da single da tempo immemorabile o quasi, Jennifer Lopez s’è data in pasto ieri sera al popolo del Lucca Summer Festival – oltre diciottomila persone – accorso all’ombra delle mura storiche per l’unica tappa italiana di quel Up All Night: Live in 2025 che l’ha riportata in Italia (eventi capresi benefici a parte) dopo tredici anni. Un modo per rilanciare sui suoi 56 anni (statuari, che festeggerà dopodomani), nell’attesa di sbarcare nuovamente tra tavoli da chemin e slot machine con la residency di fine anno al Caesars Palace Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas, ma anche tornare sul grande schermo con due film: Office Romance di Ol Parker e The Last Mrs.Parrish di Robert Zemeckis. Abbastanza da giustificare i 1.400 euro pretesi per trenta secondi di convenevoli e un selfie nel “meet and greet” pre-concerto: in quaranta hanno scelto di pagarli.

Un viaggio nelle sue canzoni, su un palco a due livelli, tra ballerini, fiamme e sbuffi di vapore, che va dalla On the floor coi suoi afrori di lambata eseguita con una cappello militare argentato sugli occhi, stivaloni, body, frange, ancheggiamenti frenetici (insomma, una Elodie hollywoodiana), alla ben più recente El anillo regalando pure la sorpresa dell’incursione nella Nueva Canción Chilena con una personalissima versione della Gracias a la vida di Violeta Parra e di Si una vez di Selena. Tra i classici che non può non eseguire ci sono If you had my love, Love don’t cost a thing, I’m real e Waiting for tonight, ma anche l’inedito Free.

Immanente l’enorme schermo di fondo che diventa un enorme occhio tecnologico durante On the floor o antro infernale in Que hiciste. In scena lei non è Jenny from the block della canzone, ma il suo personaggio. Quell’armatura che s’è costruita album dopo album, film dopo film, gossip dopo gossip.

Basta ricordarsi di Halftime, il documentario del 2022 sulla preparazione della sua performance nell’intervallo del Superbowl, per avere chiaro il modo in cui giorno dopo giorno continua ad inventare sé stessa. Con lei non sai mai se vai ad ascoltare la cantante, ad applaudire la performer, o a crogiolarti in quell’aura di celebrità che la circonda sopra e sotto al palco. Una diva planetaria che, secondo alcuni, ama troppo sé stessa per farlo con qualcun altro. Sotto questo aspetto il naufragio di quattro matrimoni sembrerebbe eloquente.

E a proposito di matrimoni, nello spettacolo mancano le canzoni dell’ultima fatica discografica This is me… now: a love story, dedicata in buona parte alle gioie del manage con Ben Affleck, e mancano anche a le stilettate di Wreckage of you (Macerie di te), la revenge song che aveva eseguito nei concerti precedenti, anche domenica scorsa a Budapest.

Come se nello showbitz non bastasse già Shakira a vestire i panni della superstar vulnerabile ma determinata ad esorcizzare con parole livide le cicatrici che porta sul cuore. "Grazie per il dolore che hai causato" giura J.Lo diretta all’ex dolce metà. "Dovrai guardarmi mentre mi rialzo dalle macerie di te".