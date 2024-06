Capelli, tagli corti per l’estate 2024: idee, tendenze e consigli

Soprattutto durante la bella stagione, con le temperature in aumento, i tagli di capelli corti rappresentano una certa tentazione, soprattutto se si sente un forte desiderio di cambiare radicalmente il proprio look. Quest’estate, le ispirazioni abbondano grazie a molte celebrità che hanno sperimentato tagli molto corti e, in alcuni casi, estremi.

Pixie cut e varianti

Il pixie cut è uno dei tagli corti più sfoggiati anche dalle celebrity proprio perché si presta a numerose variazioni personalizzabili.

Iris Law, figlia di Jude Law e Sadie Frost, lo porta leggero e pieno di movimento. Michelle Williams ha preferito per un’acconciatura anni Sessanta, da portare con riga laterale e in una tinta contemporanea come il rosa cotton candy che ha mostrato all’ultimo Met Gala.

Altro pixie gettonato è quello che sfiora le guance, con varie scalature interne, da pettinare all’indietro con brillantina, gel o cera, lasciando qualche ciuffo a virgola. Altre persone preferiscono il pixie bombato, corto sull’attaccatura, ma più lungo nelle ciocche interne, per permettere una varietà di styling con phon e spazzola, moderno e sofisticato, ideale per chi cerca volume e movimento. Emma Watson ha optato invece per un pixie crop con frangia cortissima, adatto a visi armonici come il suo. Kaia Smutniak ha un pixie shag che riporta un po’ allo stile degli anni Settanta.

I crop

Un’alternativa piena di carattere e audacia è quella del buzz cut nella versione velvet crop, cortissimo, ma morbido e vellutato allo stesso tempo, scelto da Lupita Nyong'o ed Emma Corrin. È tornato di moda anche il soft crop, con una lunga frangia e ciocche delicatamente sfilate, sul modello del caschetto fresco e spettinato portato da Linda Evangelista negli anni Novanta.

Hydro bob

Se si ha un caschetto corto, soprattutto quando i capelli non sono perfettamente puliti e nelle giornate più afose, ci si può ispirare ad America Ferrera, l’ex protagonista di ‘Ugly Betty’, e al suo Hydro Bob. La finitura wet si ottiene non con l’acqua, che peggiorerebbe il crespo e il disordine, ma con gel, lacca, crema o cera, limitati alla parte alta della testa o estesi fino alle punte. Le singole ciocche vanno lavorate con le dita, aiutandosi, all’occorrenza, con un pettine a coda. Le forcine possono aiutare a mantenere i capelli dietro le orecchie, elemento fondamentale per questo look.

Personalizzazione

Per scegliere il taglio corto ideale per la propria immagine sarebbe bene affidarsi a un hair stylist esperto e qualificato che sappia valutare alcuni fattori.

Incide, prima di tutto, la forma del viso. Per quelli ovali vanno bene pixie cut classici, bob strutturati e buzz cut. Per i visi quadrati può essere interessante un pixie cut con frangia laterale e scalature leggere. Per un viso rotondo, un taglio corto dovrebbe aggiungere altezza e volume nella parte alta in modo da allungare visivamente il volto. Viceversa, per un viso allungato occorre volume sui lati, con onde e frangia.

Bisogna poi considerare la struttura dei capelli: se sono fini si può osare con le scalature, se sono spessi servono tagli poco voluminosi che alleggeriscano la chioma, con capigliature mosse e ricce occorre una scalatura a regola d’arte per evitare l’effetto triangolo o trapezio.

Styling

Dal taglio all’asciugatura, quello che piace dei tagli corti per l’estate 2024 è la praticità, oltre al risultato finale naturale. Tendenzialmente basta pettinare, o per meglio dire spettinare, la chioma con l'aiuto di una spazzola o semplicemente passando le dita tra i capelli, lasciando asciugare i capelli in modo naturale. Una vera manna nelle giornate più calde!