Chrome make-up, il trucco di tendenza dell'estate 2024

Nel panorama beauty dell’estate 2024, dopo il successo della stagione primaverile, è entrato in scena il chrome make-up, un trucco metallico audace che si propone come un'alternativa più grintosa e sofisticata ai toni nude più sobri e classici, ma sempre eleganti e versatili. Basta fare un giro su TikTok per vedere la nuova tendenza social, che potrebbe essere destinata a durare più di altri trend, secondo alcuni esperti. Di recente, all’anteprima australiana di ‘Challengers’, l’attrice e cantante Zendaya ha sfoggiato un look ispirato a questo stile caratterizzato da alcuni elementi.

Sguardo

È sugli occhi che il chrome make-up trova la sua massima espressione. I tutorial sui social e le apparizioni delle celebrità dimostrano come questo trucco possa trasformare lo sguardo. C'è chi predilige una copertura completa della palpebra e chi preferisce un tocco di luce strategico, dall’arcata sopracciliare agli angoli interni degli occhi, per un effetto di luminosità vibrante.

In alcune versioni viene combinato l’ombretto con l’illuminante, creando un continuum tra gli zigomi e le tempie. I prodotti di oggi rendono il chrome make-up più facile da applicare e da far durare. Gli ombretti liquidi a base d'acqua e quelli in crema sono ora dotati di applicatori che permettono precisione e versatilità, utilizzabili anche come eyeliner. Per garantire una tenuta impeccabile, conviene usare un primer sulle palpebre.

Consigli

Per ottenere gli effetti migliori del chrome make-up si può inumidire il pennello prima dell'applicazione dell’ombretto. In base alle indicazioni degli esperti, converrebbe stendere e sfumare il colore il più vicino possibile alla rima ciliare, usando un pennello per labbra per creare la forma desiderata, e poi riempire con un pennello leggermente più grande. Il trucco cromato può essere utilizzato anche in altre aree del viso. Per le labbra, per esempio, si possono usare dei gloss glitterati o rossetti con pigmenti scintillanti.

Colori

Se blu, oro e argento sono i classici colori del chrome make-up, le nuove generazioni osano anche con sfumature più audaci come viola, rosa, fucsia e verde smeraldo. Per chi ama i toni più neutri, si può virare su oro, bronze e champagne. Nonostante il suo carattere appariscente, il trucco cromato si adatta anche a interpretazioni più sofisticate per la sera e per le grandi occasioni, con look che mixano argento cromato e smokey eyes nero.

Manicure

Se il trucco cromato sugli occhi o sulla bocca sembra un po’ troppo audace, ma si vuole comunque abbracciare questa tendenza beauty in modo soft, si potrebbe sperimentare una manicure a tema nelle nuance indicate o con effetto donut glassato, goloso e luccicante, con un aspetto perlescente dal finish ultra-lucido.