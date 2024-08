Sul treno d’epoca con Harry Potter

Harry Potter sale sul treno d’epoca. Tornano i viaggi a tema sui binari della storica linea Porrettana, a cavallo dell’Appennino Tosco-Emiliano, con due appuntamenti dedicati alle famiglie, domenica 15 e sabato 21 settembre. Il 15 Porrettana Express si trasforma in Porrettana Magic Express, un viaggio per esplorare il magico mondo di Harry Potter, oltre alla natura della montagna. Partenza dalla stazione di Pistoia alle 10, dopo una visita al Deposito Rotabili, hub di eccellenza dedicato alla manutenzione delle locomotive storiche. Durante il viaggio di andata il Porrettana Magic Express si trasformerà come per incanto nel treno che conduce i piccoli apprendisti maghi nella scuola di Hogwards, e i partecipanti troveranno nei vagoni attori professionisti che interpretando i famosi insegnanti della scuola per maghi metteranno in scena uno spettacolo interattivo. Il programma 2024 si chiude sabato 21 con un altro treno KIDS alla scoperta della montagna pistoiese con destinazione Pracchia. L’animazione per le famiglie sarà svolta prima della partenza, durante il viaggio e nelle soste del treno lungo il percorso.

Programma completo,

info e biglietti su www.porrettanaexpress.it.