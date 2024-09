Struccarsi prima di dormire, perché è importante rimuovere bene il make-up

Struccarsi prima di andare a dormire è il primo passaggio fondamentale per iniziare una corretta beauty routine. La pulizia del viso favorisce la microcircolazione, migliora l'apporto di nutrienti e l'ossigenazione della pelle.

Pulizia e protezione

Al mattino e alla sera, detergere, idratare e proteggere la pelle con prodotti specifici è indispensabile. Il viso è costantemente esposto a smog, sbalzi di temperatura, agenti atmosferici e luce blu dei dispositivi tecnologici e ad altri fattori esterni che mettono sotto stress la pelle. Non struccarsi correttamente impedisce alla pelle di respirare, poiché make-up e sebo ostruiscono i pori, causando, nel tempo, disidratazione, rughe, irritazioni e infiammazioni. Per questo motivo, è essenziale prestare attenzione a rimuovere tracce di trucco su occhi e labbra.

Riparazione cellulare

Durante la notte, la pelle si rigenera attraverso un naturale processo di riparazione cellulare. Una corretta detersione con un sapone neutro e delicato, oltre a eliminare il trucco, rimuove le impurità accumulate durante la giornata. Ciò permette una leggera esfoliazione e consente di eseguire un massaggio delicato che prepara la pelle, e anche il collo, a ricevere i trattamenti successivi, come sieri e creme notte, ottimizzandone l'efficacia.

Salviette struccanti

Le salviette struccanti possono essere una soluzione d’emergenza, ad esempio quando dormi fuori casa e non hai a disposizione i tuoi prodotti abituali. Sebbene siano molto pratiche, non dovrebbero essere usate quotidianamente. Lo sfregamento può irritare la pelle, e spesso dopo l'uso si tende a saltare il risciacquo, un grave errore. Il liquido contenuto nelle salviette, soprattutto se alcolico, può ostruire i pori e favorire la comparsa di punti neri. Quindi, meglio limitarne l’uso, specialmente se hai la pelle sensibile.

Latte detergente

Per una pulizia accurata, il primo prodotto da utilizzare è un latte detergente con ingredienti idratanti e nutrienti, applicato con dischetti di cotone. È bene scegliere una formula delicata dalla consistenza fluida, per detergere la pelle in profondità senza lasciare residui.

Tonico

Dopo il latte detergente, è importante utilizzare un tonico per completare la pulizia del viso, da applicare con dischetti imbevuti. L’ideale è usare un prodotto che contenga ingredienti che aiutano a lenire, purificare e normalizzare la pelle.

Esigenze specifiche

Se si ha la pelle tendenzialmente grassa, si potrebbe utilizzare una lozione o un gel detergente e igienizzante che aiuta a detossinare la pelle, contrastando gli inestetismi tipici come impurità, brufoli e pori dilatati. Gli oli e i burri struccanti, invece, sono ottimi per sciogliere il trucco resistente e per una pulizia profonda. Sono particolarmente adatti per le pelli secche o mature.