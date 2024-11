Star Wars: è in arrivo una nuova trilogia, ma senza gli Skywalker

Roma, 8 novembre 2024 – Se dopo la fine della quarta stagione di The Mandalorian iniziate a sentire la mancanza viaggi interstellari, spade laser, jedi e sith, c’è un’ottima notizia per voi: è in arrivo sul grande schermo una nuova saga di Star Wars, guidata dal produttore e sceneggiatore Simon Kinberg, conosciuto per il suo lavoro nella serie di film sugli X-Men. La nuova trilogia non proseguirà l’arco narrativo degli Skywalker, ma disegnerà una nuova trama nell’universo ideato da George Lucas.

Kinberg – che ha co-creato la serie animata ‘Star Wars: Rebels’ – si occuperà della sceneggiatura della saga e la produrrà insieme a Kathleen Kennedy, capa della Lucasfilm. L’intento è quello di dar vita a una storia del tutto nuova, slegata dai precedenti nove film creati da George Lucas: secondo The Hollywood Reporter, nella galassia “molto molto lontana” saranno creati dei nuovi personaggi e una nuova trama, ma questo non significa che alcuni dei personaggi già noti non possano apparire.

Simon Kingber ha una presenza consolidata nel genere della fantascienza: ha prodotto il film ‘Logan’, dedicato a Wolverine, e le prime due pellicole con protagonista Deadpool. Inoltre, star per firmare un accordo con la Paramount per co-produrre la trasposizione di Edgar Wright del racconto ‘L'uomo in fuga’ di Stephen King, ambientato in un mondo in cui la televisione tridimensionale domina totalmente la mente e le funzioni umane.

Sorprendentemente, Kingber è anche uno dei creativi impegnati nello sviluppo del franchise rivale di Guerre Stellari, Star Trek: secondo le fonti di The Hollywood Reporter, il produttore lavorerà ad entrambi i progetti, “tenendo una mano sulla spada laser e l'altra sul phaser”.

Non è la prima volta che la Lucasfilm cerca di dare una nuova direzione cinematografica a Star Wars: Kathleen Kennedy aveva già ingaggiato il regista Rian Johnson (‘Knives Out’) per sviluppare una trilogia e i creatori di ‘Game of Thrones’ David Benioff e D.B. Weiss. Ma nessuno dei progetti è stato portato a termine.