‘Star Wars Jedi’, quando potrebbe uscire il terzo episodio

La saga ‘Star Wars Jedi’, che ormai conta oltre 40 milioni di fan, avrà un terzo e ultimo capitolo. Di recente, infatti, durante l'Investor's Day di Electronic Arts (EA), evento incentrato sul futuro dei videogiochi e sull'uso dell'intelligenza artificiale, Respawn Entertainment (acquisita da EA alla fine del 2017) ha confermato di essere già al lavoro su questo nuovo episodio, successivo a ‘Fallen Order’, lanciato nel 2019, e ‘Survivor’, che ha debuttato nel 2023. I fan, però, dovranno aspettare ancora un po’ prima dell’uscita del progetto inedito. Nonostante gli investimenti di Electronic Arts per accelerare i processi di sviluppo grazie all'intelligenza artificiale, è probabile che il nuovo gioco arrivi non prima del 2026 o 2027.

Premesse

Stig Asmussen, uno degli autori principali della saga di ‘God of War’, poi passato a Respawn, aveva già accennato in passato, mentre stava sviluppando il secondo capitolo ‘Survivor’, alla sua idea di una trilogia completa incentrata su Cal Kestis e il suo percorso per diventare un potente Jedi. In quell'occasione, Asmussen aveva dichiarato di avere già alcune idee per espandere la storia, che nel frattempo ha raggiunto anche PlayStation 4 e Xbox One dopo il lancio su PC e console di ultima generazione.

L’annuncio

Nel corso dell’evento Laura Miele, a capo della divisione EA Entertainment and Technology, ha svelato che il team responsabile di successi come ‘Titanfall’ e ‘Apex Legends’ sta lavorando al capitolo conclusivo della saga del giovane Jedi. “Abbiamo creato alcuni dei migliori giochi di ‘Star Wars’ di sempre, sia in termini di qualità che di successo commerciale, con oltre 5 miliardi di dollari di ricavi netti” ha dichiarato Miele. “Questo incredibile percorso include i giochi di ‘Star Wars Jedi’. Respawn sta lavorando duramente per offrire ai giocatori il capitolo finale di questa avvincente saga”.

Live action

Secondo alcuni rumors che stanno circolando negli ultimi tempi, Lucasfilm starebbe pianificando il debutto live-action di Cal Kestis in vista di un progetto top secret, destinato probabilmente alla piattaforma Disney+.

Molti fan di ‘Star Wars Jedi’ non vedrebbero l’ora di vedere Kestis in live-action, magari protagonista di una serie TV. Alcuni parlano anche di un suo possibile cameo di spessore, che però potrebbe essere deludente per gran parte degli appassionati della serie, vista la grande potenzialità del personaggio. Ecco anche perché c’è tanta attesa attorno al terzo capitolo conclusivo del videogame: il suo finale potrebbe aprire nuovi scenari anche nell’ipotesi di un live action.

Resta da capire, poi, l’espediente narrativo che possa motivare l’assenza di Cal nelle fasi cruciali delle Guerre Galattiche. Ma per chi ha visto ‘Survivor’, una spiegazione narrativa per la sua mancanza durante la Ribellione potrebbe essere legata a Tanalorr, un pianeta segreto introdotto nel secondo capitolo come rifugio per Kestis e per altri, affinché potessero salvarsi dalle minacce dell’Impero in espansione. Potrebbero comunque arrivare nuove sorprese.