Lo spot di Natale ‘più bello’ che ha commosso il web: l’anziano e il cagnolino, quel messaggio che arriva al cuore

Roma, 29 novembre 2023 – Il giorno di Natale, la solitudine di un anziano, un cagnolino e una coppia di nuovi amici al pub che di colpo trasforma tutto. Il video, realizzato con appena settecento sterline e un Iphone dal Charlie’s bar di Enniskillen, in Irlanda del Nord, ha avuto un successo travolgente sui social. Tanto che il Guardian lo ha già definito come lo spot di Natale più bello.

La trama dello spot e la commozione

La trama è semplice e immediata, i protagonisti sono attori. Martin McManus, 73 anni, interpreta un anziano che, con il volto sconsolato, esce di casa con un mazzo di fiori che porta su una tomba, al cimitero.

Lungo la strada incrocia sguardi indifferenti finché non incontra una coppia di ragazzi con un cagnolino. Sono gli attori Meagan Daley e Alex Middlemass con Missy.

I protagonisti dello spot

L’animale si ferma davanti alla porta del pub, aperto. La coppia così decide di entrare, lasciando passare prima l’anziano.

E lì, nel pub, davanti a un camino accesso, accade il miracolo. Il cagnolino va a sedersi accanto al 73enne; la coppia allora divertita chiede di poter sedere allo stesso tavolo. Finisce con un brindisi allegro e una citazione di Yeats, poeta e drammaturgo irlandese: “Non ci sono estranei qui, solo amici che non hai ancora incontrato”.

In sottofondo, la musica di ‘People help the people’ di Birdy.

E sui social è stato un trionfo.