Tagli di capelli: lo spiky mullet è di tendenza per l’inverno 2025

Rita Ora lo ha sfoggiato di recente ai Fashion Awards 2024 e ha subito rilanciato una nuova tendenza. Secondo molti, il 2025 sarà l'anno del mullet, in particolare in versione spiky. Nato negli anni ’70 e reso celebre negli anni ’80 con ciocche lunghe sulla nuca e tempie rasate, questo taglio è stato reinterpretato dalla star in una versione totalmente rinnovata.

Caratteristiche principali

Se il mullet classico si sviluppava in verticale, il nuovo stile spiky presenta scalature più arcate e geoetriche. Spesso abbinato a una frangia e con lunghezze che superano le spalle, il mullet di Rita Ora è corto ai lati come nella versione classica, ma cade sulle spalle in modo più deciso e netto, meno sfumato rispetto alle tendenze del 2024. Il punto di forza del taglio è il ciuffo: la parte superiore è lunga solo pochi centimetri, con lunghezze non uniformi e scolpita con gel per creare le punte. Mentre la parte anteriore è voluminosa, la parte posteriore rimane lunga fino al collo. A dare un ulteriore twist punk e innovativo al look di Rita Ora è la scelta di un bicolor audace: il retro della pettinatura è scuro, quasi castano, mentre davanti brilla il biondo chiaro.

Prodotti giusti

Per ottenere un spiky mullet curato e definito, è fondamentale scegliere i prodotti adatti per valorizzare la texture, mantenere il volume e garantire un aspetto strutturato senza appesantire i capelli. Le cere opache o le paste modellanti a tenuta media o forte sono ideali per definire le punte. Per chi desidera un effetto più spettinato e texturizzato, lo spray al sale marino è un valido alleato. Applicato sui capelli umidi prima dell’asciugatura, regala un look dinamico e leggermente selvaggio. Un altro prodotto utile potrebbe essere la polvere volumizzante, che permette di sollevare le radici e donare leggerezza alla chioma. Infine, lo shampoo secco è perfetto per mantenere il volume e un aspetto fresco tra un lavaggio e l’altro.

Accessori e make-up

Per completare il look con uno spiky mullet, è fondamentale scegliere accessori e trucco che valorizzino al meglio questo taglio audace, aggiungendo un tocco di stile e coerenza all'intero outfit. Per esempio si potrebbero indossare orecchini statement vistosi, come cerchi oversize, collane a catena, pendenti con dettagli punk o rock con particolari geometrici audaci. Un ulteriore tocco di personalità può essere dato da fasce sottili e colorate o bandane metallizzate, perfette per un’interpretazione contemporanea dello stile anni ’80. Per quanto riguarda il trucco, per contrastare lo spiky mullet, deciso e grintoso, si potrebbe realizzare una base fresca e luminosa, con un fondotinta trasparente e illuminante e un contouring soft, puntando sull’intensità dello sguardo, messo in evidenza con un eyeliner nero e, a piacere, ombretto oro o argento. Si può osare anche con il rossetto, scegliendo toni come il rosa nude opaco, il rosso scuro, il bordeaux o, ancora, il viola e il marrone per note più audaci.