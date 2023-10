X Factor, Bootcamp: le scelte di Fedez e Dargen D’Amico

Una prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2023 ricca di colpi di scena. Dopo le tre puntate delle Audition all'Allianz Cloud di Milano, quella del 5 ottobre è stata la puntata nella quale i giochi si sono fatti più pesanti. Ovvero la prima puntata dei Bootcamp.

Cinque sedie a disposizione di ognuno dei quattro giudici e un totale di 48 concorrenti che hanno superato il primo scoglio delle Audition. Concorrenti suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che ha previsto per ogni giudice la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; è poi la sorte a stabilire chi è il primo giudice ad effettuare la propria scelta. Una scelta dettata completamente dal caso e che passa dalle mani di Francesca Michielin, guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle, decisiva nello sviluppo di questo meccanismo.

Quest'anno, quindi, X Factor si arricchisce in complessità - il nuovo sistema di scelta ai Bootcamp ne è un esempio -, ma anche in una sorta di ritorno alle origini. L'obiettivo dichiarato da Fremantle, Sky e dai giudici stessi è quello di trovare fra i concorrenti quelli che sono diamanti grezzi e aiutarli a sviluppare il loro talento.

Ai Bootcamp in onda giovedì 5 ottobre hanno fatto la loro scelta Fedez - le puntate sono state registrate e quindi è ancora in giuria, per i live dal 26 ottobre si stanno valutando altre ipotesi - e Dargen D'Amico. Giovedì 12 ottobre andranno in onda le scelte di Ambra Angiolini e di Morgan. Dopodiché spazio agli Home Visit: sarà quella la sede nella quale saranno costituite le squadre che andranno ai live.

Le scelte di Fedez: Maria Tomba, Asia Leva, Lorenzo Bonfanti, Giulia Petronio e Sara Sorrenti in arte Sarafine.

Le scelte di Dargen D'Amico: gli Stunt Pilots, Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Edoardo Brogi e Fabrizio Longobardi.