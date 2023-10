X Factor, da stasera i Bootcamp: nuove regole, come sceglieranno i giudici

X Factor 2023 entra nel vivo. Dopo le tre serate delle Audition, questa sera dalle 21.15 su Sky prendono il via le due serate dei Bootcamp. Serate registrate tempo fa, quindi con la presenza ancora di Fedez.

Attualmente le sue condizioni di salute sono in miglioramento, ma è improbabile che ai live che prenderanno il via il 26 ottobre Federico Lucia possa essere presente sin da subito. In questi giorni il dibattito in merito a una sua possibile sostituzioni sta tenendo banco e prossimamente potrebbe delinearsi uno scenario definitivo.

Per la serata di oggi, giovedì 5 ottobre, e della prossima settimana, ovvero quella dl 12 ottobre, i Bootcamp vedranno quindi la presenza di tutti e quattro i giudici: stasera a scegliere i cinque artisti o band che porteranno agli Home Visit sono Fedez e Dargen D'Amico. Ambra Angiolini e Morgan sceglieranno giovedì 12 ottobre.

X Factor 2023 vede i giudici impegnati con nuove regole ai Bootcamp. "I giudici infatti rivedranno i volti dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare tre concorrenti alla volta da ognuno dei quattro gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta, una scelta dettata completamente dal caso e che passerà dalle mani della conduttrice Francesca Michielin - fanno sapere dalla produzione -. I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l'operato dal giudice attivo al tavolo. Francesca Michielin, dal backstage, incontrerà come al solito gli artisti prima e dopo l’esibizione, toccando con mano la loro carica e le loro ansie e raccogliendo i commenti a caldo".

La puntata di questa sera, come tutte le altre di X Factor 2023, va in onda anche in chiaro su Tv8 il mercoledì sera successivo alla puntata del giovedì su Sky.