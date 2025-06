Deportati a Guantanano. Tajani frena Washington: "Non ci andranno italiani"

"Nessun italiano andrà a Guantanamo". Il chiarimento arriva dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo gli articoli pubblicati dal Washington Post e Politico che parlavano di un Trump pronto a spedire 9mila migranti irregolari al centro di detenzione americano sull’Isola di Cuba, fra i quali 800 europei e due italiani. Trump ieri ha bollato come fake news la notizia pubblicata dai media americani – e basata sulla visione di documenti – che avrebbe significato un netto inasprimento del piano di espulsioni del presidente americano, ma anche del contrasto con gli alleati europei.

La diffusione della notizia è diventata subito un tema politico anche in Italia, con l’opposizione che ha chiesto al titolare della Farnesina di riferire in Aula, definendo "inquietante" quanto sta accadendo negli Stati Uniti. Nel frattempo continuano le proteste e gli arresti a Los Angeles.

IL PIANO DI ESPULSIONI

A dare fuoco alle polveri ci pensa il Washington Post, che martedì sera (ora italiana) fa sapere che tra i 9mila irregolari da deportare a Guantanamo ci sono migranti che vengono da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Romania, Turchia e Ucraina. E che l’amministrazione Trump non ha intenzione di attuare nessuna corsia preferenziale per i cittadini dei paesi alleati, nemmeno quella di avvertire i governi stranieri della deportazione. Passano poche ore e la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce si rifiuta di parlare "dei singoli paesi" specificando che Guantanamo "non è comunque la loro destinazione finale".

IL NO DI TAJANI

In mattinata arriva subito il primo intervento di Tajani: "Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri. Ma l’Italia ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta a riprendere gli irregolari". Poi la smentita su X della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt: "È tutto falso. Non sta accadendo nulla del genere". Proprio mentre in Italia si diffonde la notizia dei due compatrioti destinati alla prigione: uno espulso e l’altro in procinto di esserlo. La loro "colpa", come altri connazionali e cittadini di altri paesi europei, è di essere rimasti in Usa nonostante il visto scaduto. Stessa motivazione per la quale è stato arrestato ed espulso la sera di venerdì scorso il celebre tiktoker italo-senegalese Khaby Lame, Va ricordato che al centro di detenzione di Guantanamo, istituito dopo l’11 settembre, sono detenuti, sottoposti a una giurisdizione militare, presunti terroristi definiti ’nemici’ degli Stati Uniti e solo di recente è stato destinato a un numero limitato di migranti in attesa di espulsione.

Tajani oggi sentirà il segretario di Stato Marco Rubio, ma per parlare di Medio Oriente e Ucraina.

LA POLEMICA

L’opposizione attacca Tajani, ma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, si dice con Trump ribadendo che "allontanare i clandestini da qualunque paese, penso sia diritto di qualunque uomo di governo". Gli replica Angelo Bonelli di Avs: "Non sapevo che gli italiani fossero una minaccia per gli Usa".

PROTESTE IN CALIFORNIA

A Los Angeles continuano le proteste contro la politica anti-immigrati di Trump che nel frattempo si sono estese con cortei anche a San Francisco, New York e Austin, in Texas. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, contraria alla repressione e allo sproporzionato invio di militari deciso dal governo (4.000 uomini della guardia nazionale e 700 marines), ha comunque imposto il coprifuoco notturno per impedire saccheggi: la polizia ha compiuto oltre 200 arresti. Trump, intanto, minaccia di espandere ulteriormente il ricorso a poteri d’emergenza. Secondo molti, a giudicare dal continuo uso del termine ’insurgents’ (insorti) potrebbe invocare l’Insurrection act che consente al presidente di inviare l’esercito per sedare una ribellione.