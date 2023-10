Fedez sostituito a X Factor? Chi può prendere il suo posto e gli scenari possibili

Fedez è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, dove rimarrà sicuramente per tutta la settimana e forse anche oltre. Le sue condizioni di salute sono in lieve miglioramento dopo le due emorragie che ha avuto la scorsa settimana, ma ad oggi la cautela è d'obbligo.

Sono giorni di grande apprensione tanto per familiari e amici quanto per i fan di Federico Lucia. Ma "The show must go on", come cantavano i Queen e come recita un detto famoso nel mondo dello spettacolo, e quindi c'è chi in questi giorni sta pensando anche a un altro aspetto di questa vicenda.

Inevitabilmente, infatti, si pongono delle questioni pratiche oltre a quelle di salute. Cosa succederà a X Factor? Difficile che Fedez possa riuscire ad essere in studio. La prima puntata dei live è prevista per il 26 ottobre, ovvero tra una ventina di giorni. Bootcamp e Home Visit sono già stati registrati, quindi andranno in onda regolarmente. Lo scenario più probabile è che gli venga consigliato di non forzare i tempi di recupero, viste le condizioni delicate di salute in cui si trova.

Quindi cosa potrebbe succedere? C'è chi ipotizza una presenza di Fedez come quarto giudice "virtuale" in collegamento da casa o dall'ospedale, un po' in stile pandemia, perlomeno finché non sarà in perfetta forma. Più probabile appare una sostituzioni ad interim.

Chi potrebbe prendere il suo posto come giudice a X Factor? Circolano i nomi di J-Ax, tornato suo amico recentemente, e di Annalisa. Difficile, però, che la cantante possa assumere questo impegno proprio poco prima del concerto al Forum di Assago. Annalisa sarà sul palco, infatti, il 4 novembre. Difficile che possa essere richiamato qualche volto del talent show del passato, più probabile che si cerchi una soluzione tampone in attesa dell’auspicato ritorno di Fedez.