Temptation Island prima puntata: le pagelle

Prima puntata di Temptation Island 2023 e prime situazioni al limite del surreale. Ma anche prime pagelle. Nella prima serata del reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi il pubblico ha iniziato a conoscere le coppie di fidanzati e i tentatori e le tentatrici che vivranno con loro per i prossimi 21 giorni nei due villaggi all’interno dell’Is Morus Relais in Sardegna.

Ale e Federico: voto Parole forti. Litigano già sul caicco che li porta al resort. Lui sa perfettamente di dover valutare bene le proprie mosse, lei la tocca piano guardando i tentatori: “Quelli sono più grossi di te”. Pochissimo livore fra i due.

Alessia e Davide: voto Si sono trovati. Lei la vorrei sul comodino. Furba come nessuno, ha avuto una relazione di due anni (due!) all’interno della storia col fidanzato con cui sta da undici. E, stranamente, si sente non presa in considerazione dal fidanzato. Il quale sostiene di avere nascosto per un anno e mezzo di sapere del tradimento. Insomma, due volpi.

Manu e Isabella: voto Daje a ride. Lei ha l’atteggiamento respingente che solo la contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare potrebbe sfoderare. Il loro problema sembra però essere soltanto il luogo in cui vivere. “Ha preso la patente in un’età avanzata, non è ambizioso”. Grandi contenuti. Lui sembra Calimero. E già è partita la campagna per adottarlo.

Vittoria e Daniele: voto Ciao amore. Lui è chiaramente un Lenticchio 4.0. Ci farà morire dalle risate, ma sarà anche un gran tenerone. E’ il più caciarone. E ovviamente la prende poco sul personale quando vede i tentatori. Per questo si mette subito in competizione sul piano fisico. Discutono praticamente subito. E ovviamente Daniele se la prende subito con American Boy. Inevitabile.

Francesca e Manuel: voto Unicorni. Lui in due anni e quattro mesi l’ha lasciata cinque volte. Probabilmente perché il reso non è gratuito. Lui spera di capire cosa fare del futuro. A Temptation Island. Il contesto senza dubbio migliore possibile. “Lui mi ha lasciato, è vero, quattro o cinque volte”. Ma sei seria? Lui confessa, incredibile, di aver visto e scritto a delle persone ogni volta in cui la mollava. Lei ovviamente fa una tarantella come se immaginasse che in realtà ad ogni pausa lui fosse diventato un monaco buddhista.

Mirko e Perla: voto Sabotaggio. “Spero che tu capisci”. Scusate, già qui mi stanno sanguinando le orecchie. Loro convivono. Ma in casa non hanno un libro di grammatica. Lui appare un po’ anonimo, lei è subito agguerrita. E lo diventa ancora di più quando scopre che lui non le ha messo in valigia il gel. Poi si fa fare un massaggio ai piedi che sembra un mix fra quello di Lele Mora ai tempi della Costa Smeralda e quello di Sarah Ferguson in gioventù. E qui Mirko si scuote.

Gabriela e Giuseppe: voto Scemità. Lui che si iscrive a un sito di incontri dando il numero di telefono della fidanzata vince a mani basse il Premio “A me non la si fa”. Ma non quello del 2023, proprio le ultime dieci edizioni. “Accetto le mie scemità” afferma Giuseppe. E qui capiamo perché il mondo della scuola italiana vivrà i prossimi 21 giorni con le bandiere a mezz’asta in segno di profondo lutto. “La paura c’è, posso sbagliare stando a Temptation Island” commenta lui. E’ già ufficialmente la mascotte del programma. Non che lei, che accetta un uomo del genere, non lo sia. Sono la coppia da tenere d’occhio, se rimangono fino alla fine ci regaleranno gioie inaudite. C’è da dire che al primo pinnettu Gabriela gli lancia talmente tanti insulti da far impallidire chiunque. Lui che getta già l’amo con una tentatrice, peraltro della zona di Napoli come lui, e ovviamente firma la sua condanna nel programma.

La colonna sonora: voto Grazie Maria. Aspettavamo le canzoni cult e sono arrivate. Ve ne cito una sola ad esempio: “Bastardo” di Anna Tatangelo. Per non parlare di “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston.

Filippo Bisciglia: voto Quanto forte ti pensavo. Parafrasando Madame, quanto ti abbiamo pensato caro San Filippo da Temptation. Aspettavamo te e il tuo "Ho un video per te" da due anni. Grazie per essere tornato.