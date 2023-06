Temptation Island, prima puntata: le coppie, chi sono i tentatori e cosa succede lunedì 26 giugno

Prima puntata di Temptation Island e già cominciano a montare le prime polemiche. Quella di lunedì 26 giugno segna l'inizio della nuova edizione del reality show targato Fascino, e quindi Maria De Filippi, e condotto da Filippo Bisciglia.

La formula

Formula collaudata per il reality show di Canale 5: sette coppie di fidanzati vengono separati e divisi in due villaggi per 21 giorni. Le fidanzate vivranno questo periodo in un villaggio insieme a numerosi tentatori, i fidanzati in compagnia delle tentatrici. Il cui obiettivo è, in entrambi i casi, quello di far perdere la testa a fidanzati e fidanzate. Ad ogni puntata i componenti delle coppie hanno la possibilità di vedere, attraverso video forniti dalla produzione del programma, come si comportano le loro metà. E quindi decidere se continuare il gioco oppure dare uno stop chiedendo un falò di confronto, dal quale però non si torna indietro. Il falò di confronto serve, infatti, a mettere di fronte le coppie in modo definitivo: i due componenti devono decidere se uscire insieme o separati dal programma.

Le coppie

Sono sette le coppie che partecipano a Temptation Island 2023: Alessia e Davide, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Mirko e Perla, Ale e Federico e Gabriela e Giuseppe. Quante di queste coppie riusciranno a concludere l'avventura all'Is Morus Relais in Sardegna ancora insieme?

Chi sono i tentatori

Inutile nasconderlo: i gruppi di tentatori e tentatrici di Temptation Island sono solitamente composti da ragazzi e ragazze che intendono in qualche modo mettersi in mostra nel mondo dello spettacolo. Non che qualcuno abbia mai cominciato una carriera sfolgorante proprio partendo da questo ruolo, sia chiaro, ma per alcuni rappresenta una sorta di porta di ingresso perlomeno per il ruolo di comparsa. E quindi anche in questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia ecco spuntare due volti non noti, ma di certo a qualcuno un po' meno anonimi rispetto agli altri: sono Andrea Della Cioppa e Daniele Schiavon, due ex corteggiatori di Uomini e Donne. E se nel dating show di Maria De Filippi non sono riusciti a conquistare alcuna tronista, chissà se almeno questa volta saranno capaci di ritagliarsi un ruolo. Altri tentatori sono il calciatore - di Inveruno, Lecco, Caravaggio, Ponte San Pietro e Trento, tra le numerose squadre con cui ha giocato - Tommaso Lella, il nuotatore Luca Chirico, Cesare Pontigia da Love Island Italia e il modello e Mister Europa 2023 Marco Boscolo Nale.

Cosa succede nella prima puntata

La prima è sempre la puntata delle presentazioni a Temptation Island: il pubblico conosce le coppie e inizia a capire chi siano tentatori e tentatrici. Ma non solo. Nella puntata di lunedì 26 giugno, fidanzati e fidanzate hanno modo di esprimere la propria preferenza per tentatrici e tentatori. Questo significa che di fatto il telespettatore inizia ad assistere alle prime dinamiche e può cominciare a capire quali potranno essere le simpatie che potranno formarsi. Da un punto di vista squisitamente trash, non mancano già nella prima puntata scenate di gelosia e momenti di ilarità.

Le polemiche

Due coppie sono già finite nel mirino delle segnalazioni degli utenti: pare che i milanesi Manu e Isabella e i napoletani Gabriela e Giuseppe possano aver scelto di partecipare a Temptation Island non per un viaggio all’interno dei sentimenti, ma per garantirsi visibilità. Secondo alcuni utenti del web, infatti, le due coppie non sarebbero per nulla in crisi.