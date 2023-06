Capire Temptation Island: dal falò di confronto al pinnettu

Temptation Island è un reality show diventato ormai il punto di riferimento estivo per molti telespettatori. Intendiamoci, non che si tratti di un programma divulgativo alla Piero e Alberto Angela. E' una delle trasmissioni televisive di evasione trasmesse in estate.

A differenza di altri programmi, però, Temptation Island ha una ritualità ben definita e anche termini "tecnici" che fanno parte solo di questa trasmissione. Non esistono altri reality show nel panorama televisivo italiano ad aver parole di questo genere.

Falò di confronto: è il momento risolutivo, la soluzione definitiva. Perlomeno all'interno del programma. Ognuno dei due componenti della coppia può in qualsiasi momento del reality show chiedere il falò di confronto per discutere con l'altra metà e decidere se uscire insieme o separatamente dal programma. Ognuno dei due fidanzati può rifiutare di presentarsi al falò. Perché si chiama così? Perché la coppia si riunisce su un tronco in spiaggia proprio davanti al fuoco. Senza oggetti contundenti a portata di mano. E di questo ringraziamo tutti la produzione del programma.

"Ho un video per te": tipica frase che il conduttore, in questo caso Filippo Bisciglia, pronuncia quando sa che sta per rifilare un colpo basso a uno dei partecipanti. Il video, con conseguente consegna del tablet per vederlo - tablet che in alcuni casi viene poi lanciato con rabbia dal destinatario del suddetto video -, di solito mostra una delle due metà della coppia intenta a commettere qualcosa di irrimediabilmente pernicioso per la vita della coppia stessa. Pernicioso, ovviamente, solo secondo la concezione del destinatario delle immagini.

Tentatori/tentatrici: sono i corteggiatori con i quali fidanzate e fidanzati convivono all'interno dei rispettivi villaggi. In quanto "tentatori" e "tentatrici", quindi personaggi ingaggiati appositamente per ingannare i protagonisti, i suddetti mettono in atto comportamenti che non presuppongono per forza sincerità. Peccato che solitamente fidanzati e fidanzate non ne tengano conto.

Pinnettu: Temptation Island è girato in Sardegna e quindi il pinnettu - su pinnettu in dialetto sardo - è un omaggio al territorio. Il pinnettu è la tipica capanna dei pastori della Sardegna centrale. La base è circolare e fatta di pietre, mentre la copertura è di frasche su un telaio di rami. Nel reality show di Canale 5 il pinnettu è non solo il confessionale dei partecipanti, ma è anche la location nella quale vengono mostrati i filmati a fidanzati e fidanzate.