Temptation Island 8 ottobre: due coppie lasciano il programma, le altre litigano

La puntata di Temptation Island martedì 8 ottobre si apre inevitabilmente con il falò di confronto anticipato fra Anna e il fidanzato Alfred, che l’ha tradita all’interno del programma con la single Sofia.

Durante il falò di confronto, Alfred cerca di arrampicarsi sugli specchi con teorie astruse tipo “Non ho mai avuto una famiglia, sono molto grato ad Anna per avermi accolto nella sua”. Proprio per questo ha baciato più volte la single Sofia. “Sei un pagliaccio” risponde la fidanzata Anna. “Se non arrivavo a quel punto altrimenti non avrei capito niente” ribatte lui. Che imbarazzo. “Tu non ti stai pentendo di questo schifo che sta vedendo anche la mia famiglia?” chiede la ragazza al fidanzato. “Voi avete vissuto il periodo degli accoppiamenti in quel villaggio” commenta Anna. Lui perlomeno ha la dignità di decidere di tornare a casa da solo pur recitando la parte del sofferente. “Ma chi lo vuole?” conclude Anna.

Le coppie di Temptation Island

Poi tocca alla coppia composta da Federica e Alfonso. Lui, dopo aver visto che la fidanzata si è avvicinata al single Stefano, decide per ripicca di iniziare a conoscere la tentatrice Silvy. “Fuori da qui, se non fossi stato fidanzato, mi avresti notata come ragazza?” chiede la single ammantando tutto di un’atmosfera da esterna di Uomini e Donne. “Sì” risponde Alfonso con una convinzione e uno slancio pari quasi a quello delli della mia gatta Nikita quando le chiedo di venire a salutarmi la mattina. Alfonso vede un video del tutto normale della fidanzata e dà di matto, con il guru Antonio – altro cervello in fuga di questa edizione – che gli dà il suggerimento più saggio: “Guarda tutto il video, poi al massimo rompi tutte le sedie del villaggio”. Certo, effettivamente reagiscono così gli uomini maturi. Ovviamente Alfonso vede il video di Federica con il tentatore Stefano e poi torna al villaggio dei fidanzati e prende a calci alcuni arredi. Oooh là. “Se uscissi con lei, le farei fare molte più cose” annuncia lui: benvenuti nel Medioevo.

La puntata di Temptation Island dell’8 ottobre ha visto anche il ritorno “sulle scene” di Diandra e Valerio, che nella puntata precedente avevano lasciato il reality show dei sentimenti separatamente. E’ stato lui a chiedere un secondo falò di confronto. Ha scritto una lettera alla fidanzata: “Il voler tornare a Brindisi è solo un modo per chiederti di tenermi stretto a te”. No, non sto capendo. Alla fine della lettera, fra le lacrime si abbracciano e tornano insieme.

Giulia non fa che farsi fare massaggi e grattini dal single Bruno, Mirco cerca di prenderla con filosofia. Peccato che l’uccello del malaugurio Alfonso lo carichi a pallettoni, facendogli notare tutto ciò che per lui rappresenta un eccesso. Appunto, per lui e non per Mirco. Insomma, il disagio totale. Giulia dal canto suo riempie le conversazioni con il tentatore di totale niente. La ragazza vede nel pinnettu un video in cui il fidanzato dice che sta riflettendo e non è convinto della loro storia e quindi decide di chiedere il falò di confronto anticipato. Lei vuole stare con lui. Mirco però rifiuta in maniera netta e quindi non si presenta. “Se lui non si presenta, vado a casa” tuona lei. Ma Filippo Bisciglia non ha la minima voglia di fare i soliti teatrini. E’ evidentemente pieno raso anche lui in questa edizione. Per tutta risposta, Mirco fa un weekend con la single Alessia. Bene, ma non benissimo. E lì di fatto manca soltanto il bacio fra loro due. E quindi lei chiede di nuovo il falò di confronto. Che vedremo nella puntata di martedì 15 ottobre, ovvero nella penultima puntata di questa edizione di Temptation Island.