Temptation Island terza puntata, Antonio e la gelosia per la single Saretta: “Tu sei mia”

Nella terza puntata di Temptation Island 2024 sono arrivate polemiche, lacrime, scene imbarazzanti, momenti di relazione del tutto disfunzionali e anche un falò di confronto anticipato. Insomma, non è mancato davvero niente nella serata del reality show condotto da Filippo Bisciglia andata in onda martedì 24 settembre su Canale 5.

Siamo praticamente a metà del viaggio nei sentimenti e già abbiamo visto una coppia lasciare il programma in anticipo.

L’uscita di Fabio e Sara, con un falò di confronto particolarmente movimentato e che si è concluso con l’incredibile e incomprensibile scelta da parte di entrambi di uscire insieme.

Nella puntata di martedì 24 settembre di Temptation Island la prima protagonista è stata Titty, la quale è stata destinataria di alcune sorprese alza-autostima da parte di compagne di viaggio e tentatori: vestiti e girasoli le sono stati regalati con l’obiettivo di aumentare il rispetto e la stima che Titty ha di se stessa. Poi vede il fidanzato Antonio fare scenate di gelosia alla tentatrice Saretta e con la ormai proverbiale saggezza che sappiamo la caratterizza Titty afferma: “Bisognerebbe mettergli la testa nel ce..o e tirare lo sciacquone”. E pensare che sti due si sarebbero pure dovuti sposare, con tanto di anticipo pagato per il matrimonio. A questo punto direi che è un no. “Tu sei mia, è come se io e te fossimo una sola persona” spiega Antonio alla tentatrice Saretta. Se non è un discorso tossico questo.

Gioco del “Ma come ti vesti?” anche per Federica, fidanzata di Alfonso. A tenere banco fra loro due è la gelosia. Insomma, niente di nuovo. Ma questa volta è lei ad essersi avvicinata a un tentatore.

Poi si passa a parlare di Anna e Alfred. Quest’ultimo è un traditore seriale e si è avvicinato alla tentatrice Sofia, la quale è stata sin da subito molto poco allusiva: “Io ho la black connection”. E anche Alfred fa il geloso con la tentatrice. “Non è mai stato geloso di me in due anni, adesso lo fa con lei?” afferma stupefatta la fidanzata Anna. Diamole torto. “Tu stai tenendo il piede in due staffe. Tu torni di là a fine percorso, io rimango così”: anche la single Sofia ragiona come se fosse fidanzata con Alfred. Mamma mia che disagio. E poi lui conclude la sua performance attoriale scoppiando in lacrime.

Anche fra Mirco e Giulia si inserisce la single Alessia, che pontifica su tutto convincendo Mirco di avere la verità a portata di mano. Un’altra che ha in mente soltanto il bonifico.

Si parla poi di Millie e Michele: lui è molto geloso di lei e per tutta risposta lei si fa consigliare quali vestiti mettere da uno dei tentatori. Ok messaggio ricevuto. Michele dal canto suo non dimostra grande scaltrezza e lungimiranza, visto che parla con la tentatrice Michelle usando solo pessime parole nei confronti della fidanzata. Insomma, altri due dal sicuro futuro insieme.

La terza puntata di Temptation Island si conclude con una reazione molto decisa e violenta da parte di Valerio, che decide di chiedere il falò di confronto anticipato alla fidanzata Diandra. Falò di confronto che vedremo ovviamente nella prossima puntata.