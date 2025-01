Pagelle 'Ora o mai più': Valerio Scanu litiga con Rettore, il Lucio Dalla di Carone è da brividi

Le pagelle della puntata di ‘Ora o mai più’ di sabato 25 gennaio raccontano di una serata ricca di polemiche, ma anche di esibizioni un po’ altalenanti. Menzione d’onore, va sottolineato sempre e comunque, per la fenomenale orchestra diretta dal fenomenale maestro Leonardo De Amicis. Tutti musicisti straordinari che rappresentano un vero valore aggiunto per questo programma.

Non si può dire lo stesso per i concorrenti in gara, fra i quali si stanno mettendo in evidenza alcune differenze. Matteo Amantia, Pierdavide Carone e Antonella Bucci sono oggettivamente di un livello superiore rispetto a tutti gli altri. In questa puntata di 'Ora o mai più' si sono evidenziate anche in misura maggiroe le personalità dei giudici, alcune un po' fumantine. Come quella di Donatella Rettore, che si è mostrata spesso molto critica.

Ecco i giudizi ai principali protagonisti del talent show musicale condotto da Marco Liorni ogni sabato sera su Raiuno sino a inizio marzo.