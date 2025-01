‘Ora o mai più’ 25 gennaio: chi ha vinto. Rettore polemica: “Votate per stare a galla, come m...e”

Polemiche, tante belle esibizioni e qualcuna non di alto livello sono la sostanza della puntata di ‘Ora o mai più’ di sabato 25 gennaio su Raiuno.

Due manches caratterizzano anche questa puntata di ‘Ora o mai più’: nella prima tutto secondo tradizione, ovvero con i concorrenti che si esibiscono con i tutor su una canzone del tutor stesso, nella seconda i cantanti in gara devono esibirsi insieme ai tutor ma su una cover non proveniente dal loro repertorio.

La classifica: a vincere la puntata di ‘Ora o mai più’ di sabato 25 gennaio è Pierdavide Carone. A seguire Antonella Bucci, Matteo Amantia, Loredana Errore, Valerio Scanu, Pago, Anonimo Italiano e Carlotta.

La prima manche vede rompere il ghiaccio Pago e Patty Pravo con ‘Pazza idea’. Per loro 55 punti inspiegabili, visto che l’esibizione non è stata di certo all’altezza della straordinaria canzone. “Secondo me poteva fare molto meglio” commenta Donatella Rettore dando 6. E il suo è l’unico voto sensato. Seconda coppia è quella composta da Carlotta e Donatella Rettore, che cantano ‘Donatella’. Anche in questo caso, dalla giuria arrivano voti inspiegabilmente altissimi e il totale è di 58 punti. Terza coppia: Valerio Scanu con Rita Pavone e il brano ‘Come te non c’è nessuno’. A loro la giuria attribuisce 55 punti. Tocca poi a Anonimo Italiano e Riccardo Fogli con ‘Pensiero’: 54 punti per loro. Quinto duo ad esibirsi è quello composto da Matteo Amantia e Alex Britti, con ‘Solo una volta’: a loro vanno 61 punti. Spicca il 10 di Donatella Rettore: “Sto facendo il giudice qui, non il politico. Cercano sempre tutti di stare a galla, ma sapete chi sta a galla sempre? Sono le m….”. Sesti in scaletta: Loredana Errore e Marco Masini con ‘L’uomo volante’: 61 punti dalla giuria. Penultimo duo in gara: Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti. Cantano ‘La pioggia’ e la giuria attribuisce loro54 punti. Anche in questo caso Donatella Rettore polemica: “Non mi è piaciuta la canzone, non valorizza Pierdavide”. Ultimo duo in gara: Antonella Bucci e Raf con ‘Inevitabile follia’. Per loro 61 punti.

La seconda manche è caratterizzata dalle sfide su cover: Antonella Bucci e Raf con ‘Hallelujah’ contro Matteo Amantia e Alex Britti con ‘More than words’ e a vincere è la prima coppia. “Matteo avresti anche potuto fare i Green Day, ‘Wake me up when september come’” commenta Donatella Rettore. Peccato che il titolo sarebbe ‘Wake me up when september ends’. Tocca poi a Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con ‘La sera dei miracoli’ contro Pago e Patty Pravo con ‘Un senso. A trionfare è inevitabilmente la prima coppia. Seguono Carlotta e Donatella Rettore con ‘Tintarella di luna’ contro Anonimo Italiano e Riccardo Fogli con ‘I migliori anni’. A vincere sono Anonimo Italiano e Riccardo Fogli.

Ultima sfida: Valerio Scanu e Rita Pavone con ‘Una ragione di più’ contro Loredana Errore e Marco Masini con ‘E la luna bussò’. A vincere sono Valerio Scanu e Rita Pavone.