Gigliola Cinquetti replica a Rettore, cos’ha detto la coach di ‘Ora o mai più’ a ‘La Volta Buona’

Roma, 27 gennaio 2025 – La polemica nella musica è sempre dietro l’angolo e questa volta sono Donatella Rettore e Gigliola Cinquetti a tornare al centro del gossip. Le due artista sono state coinvolte, infatti, in uno scontro durante la puntata di sabato 25 gennaio di ‘Ora o mai più’, programma condotto da Marco Liorni in cui le cantanti sono coach di due differenti concorrenti (rispettivamente Carlotta e Pierdavide Carone). Il litigio, seppure con toni pacati, sembra non essersi ancora placato.

Cosa è accaduto durante ‘Ora o mai più’

Donatella Rettore non ha risparmiato commenti taglienti nei confronti della canzone ‘La pioggia’, interpretata da Gigliola Cinquetti e Carone. Ha definito il brano "una brutta canzone" e assegnato ai due un punteggio inferiore alla sufficienza (5). Rettore ha anche aggiunto che, secondo lei, il pezzo non valorizzava il concorrente di cui Cinquetti è coach e in merito è stata appoggiata anche da Alex Britti, altro membro del cast, che non reputa la canzone adatta alle doti di Pierdavide Carone. Il pubblico, al contrario, si è trovato in totale disaccordo con il giudizio tanto da aver chiesto addirittura un bis – concesso da Liorni – della performance. Nonostante il parere non proprio positivo di alcuni membri della giuria, inoltre, Pierdavide Carone, ha trionfato nel corso della terza puntata di ‘Ora o mai più’.

La risposta di Gigliola Cinquetti

Gigliola Cinquetti, ospite lunedì 27 gennaio a ‘La volta buona’ condotto da Caterina Balivo, ha affrontato la questione con grande diplomazia. Alla domanda sulle parole pronunciate da Donatella Rettore, la cantante ha infatti risposto con un tono pacato, cercando di smorzare la polemica. "Io mi diverto molto” ha detto. E ha aggiunto: “Immagino che ci sarà un’alternanza di puntate vinte e perse. Io sono competitiva con me stessa”. Una replica che ha mostrato il suo approccio sportivo alla competizione, senza alimentare ulteriori tensioni.

Le dinamiche nel programma ‘Ora o mai più’

Il programma ‘Ora o mai più’, condotto da Liorni, si basa su un format che vede artisti affermati ricoprire il ruolo di coach per cantanti che in passato hanno avuto successo ma che, con il tempo, sono finiti del dimenticatoio. I momenti di confronto e gli scambi di opinioni, spesso accesi, sono quindi all’ordine del giorno e le critiche, seppur talvolta pungenti, fanno parte del gioco televisivo. Lo scambio tra Rettore e Cinquetti non è stato il primo né sarà l'ultimo momento di tensione. Nel corso della stessa puntata, l’interprete di ‘Lamette’ e ‘Cobra’ ha, infatti, avuto un altro acceso scontro con il concorrente Valerio Scanu verso cui la stessa ha pronunciato frasi come: “Fatti un bagno di umiltà” e “Scendi dal piedistallo”.

Il successo di ‘La pioggia’

Pubblicata nel 1969, ‘La pioggia’, il brano al centro del contendere, è una delle canzoni più amate di Gigliola Cinquetti, che ha riscosso grande successo anche all'estero, soprattutto in Francia. La cantante, vincitrice di Sanremo 1964 con ‘Non ho l’età’, ha una carriera che attraversa decenni e ha saputo mantenere intatto il suo fascino, la sua professionalità e la sua profonda eleganza. Nonostante le critiche ricevute, il brano resta un classico che ha segnato un’epoca della musica italiana.