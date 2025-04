Stefano Massini riparte con Morandi

Dopo il successo delle prime due stagioni, torna su Raitre, da domani alle 20.20, con 20 nuovi appuntamenti Riserva indiana, il programma condotto da Stefano Massini. Gianni Morandi è l’ospite della prima puntata.

Martedì con BigMama verrà analizzata l’unica emozione con un nome da malattia: la rabbia. Insieme a Simone Cristicchi, mercoledì, si parlerà di corpi e apparenze e di come spesso l’esterno non racconti davvero ciò che si porta dentro. Giovedì ospiti i Baustelle, si rifletterà su un’adolescenza fragile, esposta e spesso lasciata sola. Chiudura di settimana venerdì con Lodo Guenzi e su cosa voglia dire davvero vivere e non solo produrre.