Pagelle Ballando con le Stelle: scuse finte di Mariotto. Nargi e Guaccero di un'altra categoria

Le pagelle della semifinale di Ballando con le Stelle 2024 di sabato 14 dicembre raccontano tanto delle polemiche e delle rivelazioni che hanno caratterizzato la puntata quanto del percorso che le coppie di concorrenti e maestri hanno compiuto sino a questo punto.

Inevitabile, infatti, non tenere conto di quello che le coppie di semifinalisti hanno fatto sino a questo punto. Semifinalisti che da oggi sono finalisti. I finalisti sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli e Tommaso Marini e Sophia Berto. L’eliminazione della semifinale del 14 dicembre ha infatti portato a decretare l’elenco delle coppie in finale a Ballando con le Stelle 2024. Esclusa dalla finale solo la coppia composta da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Inutile dire che, come ormai faccio da tempo, anche ora dichiaro pubblicamente che se non vince l’edizione una fra le coppie composte da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Federica Nargi e Luca Favilla faccio un manicomio.

Nella puntata del talent show condotto da Milly Carlucci a tenere banco è stato anche il “Caso Mariotto”. Guillermo Mariotto è tornato in giuria soltanto nella seconda metà della puntata, giusto giusto per tenere ulteriormente in alto gli ascolti e alimentare l’attesa in merito alla decisione dei vertici Rai, della produzione e della conduttrice. Un rientro con tanto di video, brevissimo peraltro, di scuse e ammonimento da parte di Milly Carlucci: "Adesso siamo molto, ma molto, seri". Come si dice dalle mie parti, sperèm.