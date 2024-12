Ballando con le Stelle: eliminati, il ritorno di Mariotto e chi sono i finalisti

Due eliminazioni, i nomi dei finalisti di questa edizione e, soprattutto, il ritorno di Guillermo Mariotto nella giuria due settimane dopo essersi allontanato a puntata in corso: la serata di Ballando con le Stelle di sabato 14 dicembre non ha fatto mancare emozioni e grandi annunci al pubblico. E non sono mancate neanche le scuse di Guillermo Mariotto, condicio sine qua non imposta dalla Rai per rientrare nello staff del programma.

Ballerini per una notte della semifinale di sabato 14 dicembre sono stati Francesca Chillemi, con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, e Fabio Fognini.

E così, tra scandali, polemiche ed esibizioni, eccoci arrivati alla finale di questa edizione: l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 andrà in onda sabato 21 dicembre. A giocarsi il titolo di campioni di questa edizione saranno i finalisti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Allo spareggio vanno Tommaso Marini e Sophia Berto, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Passano in finale Tommaso Marini e Sophia Berto, mentre Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli si qualificano grazie alla wild card di Simone Di Pasquale.

La prima manche della gara è stata caratterizzata da una prova a sorpresa, nella quale i concorrenti hanno ricevuto una sorpresa da parte di una persona cara, ballando poi proprio con questa persona: la mamma per Bianca Guaccero, la figlia Maddalena per Luca Barbareschi, la “compagna” di Francesco Paolantoni, per Federica Nargi il marito Alessandro Matri, la mamma per Tommaso Marini, per Anna Lou Castoldi la migliore amica Elisa, per Federica Pellegrini il papà. Il bonus simbolico di 10 punti viene attribuito dalla giuria, ancora sprovvista di Guillermo Mariotto, a Bianca Guaccero.

Dopo il ritorno in studio di Guillermo Mariotto e le sue scuse a Milly Carlucci e al pubblico, è ripresa finalmente la gara. I primi a scendere in pista sono stati Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. “Non fare il Teo Mammucari della situazione” ha ironizzato Selvaggia Lucarelli prendendo in giro il fatto che Luca Barbareschi abbia pianto tanto in questa edizione. La giuria ha attribuito 44 punti a questa coppia. E’ toccato poi a Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. I giurati hanno dato loro 30 punti. Terza coppia in gara: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La loro esibizione è stata clamorosa e si è meritata 50 punti. Subito dopo è toccato a Federica Nargi e Luca Favilla. Con una nuova esibizione pazzesca: 50 punti anche per loro. Quinta coppia in pista è stata quella composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Per loro il totale è stato di 46 punti. Penultima coppia è stata quella di Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca. A loro sono andati 50 punti. A chiudere la gara sono stati Tommaso Marini e Sophia Berto, che ormai sono abituati ad esibirsi per ultimi a notte inoltrata. Il punteggio per loro è stato di 39 punti. Da sottolineare come Guillermo Mariotto in questa semifinale abbia distribuito soltanto dei 10.