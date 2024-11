Rihanna, i fan sognano un duetto con Billie Eilish

Di recente due regine della musica mondiale hanno mostrato l’una grande stima e rispetto per l’altra. Stiamo parlando di Rihanna, che ha espresso ammirazione per Billie Eilish, la popstar che ha conquistato le classifiche globali negli ultimi anni, a sua volta estimatrice della collega. E i fan di entrambe non vedono l’ora di ritrovarle insieme in una sala di incisione e su un palco.

La stima di Rihanna per Billie Eilish

Durante il lancio della sua nuova collezione di abbigliamento sportivo, la cantante e imprenditrice caraibica è stata intervistata da ‘Access Hollywood’ e ha rivelato il nome della collega che sarebbe la sua partner musicale ideale.Alla domanda su una possibile collaborazione, infatti, Rihanna ha parlato di Billie Eilish, dicendo di trovarla molto brava e aggiungendo che le piacerebbe fare una canzone con lei. La risposta di Billie Eilish non si è fatta attendere: condividendo il video dell’intervista nelle sue storie Instagram, ha commentato sorpresa, “Ma che cavolo, oh mio Dio che cavolo”, esprimendo tutto il suo stupore. Intanto, Billie è in tour con il suo ultimo album ‘Hit Me Hard And Soft’, che ha raggiunto le vette delle classifiche poco dopo il debutto.

La confessione di RiRi ha riacceso le speranze dei fan, che aspettano da tempo opere nuove della cantante, ferma all’ultimo album ‘Anti’ del 2016, un successo rimasto per settimane in vetta alle classifiche americane. Tuttavia, nonostante l'assenza di lavori inediti, Rihanna non è mai scomparsa del tutto dalla scena musicale. Basti pensare, infatti, che, nel 2022, l’artista ha pubblicato il brano ‘Lift Me Up’ per la colonna sonora del film ‘Black Panther: Wakanda Forever’. L’anno successivo Rihanna si è esibita durante l’Halftime Show del Super Bowl. Nei mesi scorsi la performer ha rivelato di avere già del materiale pronto e di essere in fase avanzata con la scrittura di un nuovo album. E di recente ha confermato la sua presenza al Met Gala 2025, che si terrà il 5 maggio del prossimo anno a New York.

Chi è Rihanna

Rihanna è nata a Saint Michael, sull’isola Barbados, figlia di Ronald Fenty e Monica Braithwaite. Fin da bambina ha mostrato una forte passione per il reggae e l'hip-hop. La sua inclinazione per il canto è emersa quando ha vinto un talent show scolastico interpretando un brano di Mariah Carey. Nel 2004 è stata notata dal produttore Evan Rogers, che l’ha invitata a registrare una demo. Quando il campione è arrivato a Jay-Z, è cominciata la sua brillante carriera musicale. RiRi ha debuttato nella discografia nel 2005 con ‘Music of the Sun’. A livello internazionale è esplosa con ‘A Girl Like Me’ (2006) e soprattutto ‘Good Girl Gone Bad’ (2007), in cui era presente la celebre hit ‘Umbrella’. Sono seguiti altri album di enorme popolarità, tra cui ‘Loud’ (2010), ‘Talk That Talk’ (2011), e ‘Unapologetic’ (2012), diventando una delle artiste più influenti e iconiche della sua generazione. Oltre alla musica, Rihanna è un’imprenditrice affermata nella cosmesi e nella moda.

Chi è Billie Eilish

Billie Eilish è nata a Los Angeles nel 2001. Già a 15 anni, ha attirato l’attenzione con il brano di debutto ‘Ocean Eyes’. Con il volano dei social, è diventata presto famosa e nel 2017 ha pubblicato il suo primo EP, ‘Don't Smile at Me’, che è rimasta in classifica Billboard Top 200 per 18 mesi. Anticipato dal singolo ‘Bellyache’, l’EP ha registrato in fretta oltre 2 milioni di stream e 125 milioni di visualizzazioni su YouTube. Qualche anno più tardi, Billie si è affermata definitivamente con i singoli ‘When the Party’s Over’, ‘Bury a Friend’ e ‘Bad Guy’, tratti dal suo album di debutto ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. Questi brani hanno scalato le classifiche internazionali e hanno portato l’artista a conquistare il primo posto della prestigiosa Billboard Hot 100, rendendola la prima artista nata negli anni Duemila a raggiungere questo traguardo. Dopo aver vinto un Oscar nel 2020 per ‘No Time to Die’, tema dell’omonimo film della saga di James Bond, Billie ha ottenuto un secondo prestigioso riconoscimento insieme al fratello e collaboratore Finneas con ‘What Was I Made For?’, parte della colonna sonora del film ‘Barbie’.

Vite private

Dal 2007 al 2009, Rihanna ha avuto una relazione con il cantautore americano Chris Brown, terminata in seguito a un grave episodio di violenza domestica che ha portato la cantante a denunciare il partner. In seguito, ha avuto relazioni con il rapper Drake e con l'imprenditore saudita Hassan Jameel. Dal 2020 è legata ad A$AP Rocky. La coppia ha due figli: RZA Athelston Mayers II, nato nel 2022, e Riot Rose Mayers, arrivato nel 2023. Billie Eilish ha cercato a sua volta di tenere la sua vita amorosa lontana dai riflettori. Dopo le storie d'amore con il rapper Brandon ‘Q’ Adams e con l'attore Matthew Tyler Vorce, la cantante ha ufficializzato su Instagram la relazione con il collega dei The Neighbourhood, Jesse Rutherford, nel novembre 2022. I due si sono poi lasciati nel maggio 2023. Pochi mesi dopo, a novembre dello stesso anno, Eilish ha rivelato che è interessata alle donne e le piacciono molto. A ‘Variety’, infatti, Billie ha dichiarato: “Sono fisicamente attratta da loro, ma sono anche molto intimidita dalla loro bellezza e dalla loro presenza”.