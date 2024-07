Rhove, è uscito ‘Di Rho’: la provincia torna alla ribalta

Di Rho. Samuel Roveda deve molto alla città in cui è nato. E il suo nome lo evidenzia in modo molto chiaro: Rhove deriva proprio da questo. Il rapper, diventato molto famoso con il brano 'Shakerando' e famigerato anche con qualche intemperanza con il pubblico durante i live del passato, continua ad avere un legame molto forte con la città natale. Pur raccontandone non solo virtù, ma anche numerosi vizi. D'altro canto, è quello che si conviene a chi vuole raccontare il mondo in cui è cresciuto e nel quale ancora vive senza barriere.

'Sei qua di Rho, bebe, sei qua di Rho sе ti allacci le shoes mettеndo i lacci dentro le shoes' è il ritornello di 'Di Rho', singolo uscito nella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 luglio insieme agli altri due brani ‘Ma belle’ e ‘Chakall’. Tre canzoni che vanno a inserirsi nella già nutrita tracklist dell’album ‘Popolari’.

Con questo nuovo brano, quindi, la provincia torna prepotentemente alla ribalta. In particolare la provincia di Milano. Sono passati cinque anni da quella 'Rozzi' che Paky aveva dedicato a Rozzano e ora ecco 'Di Rho'. Un racconto a tratti anche crudo, quello dei due rapper. Un racconto nel quale non si fanno sconti, ma dal quale emerge - in entrambi i brani - un sentimento forte e duraturo di appartenenza.