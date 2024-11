Carla Bruni e il ricordo del primo incontro con Sarkozy

Dal 2008, Carla Bruni è la terza moglie dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. La coppia ha avuto una figlia, Giulia, nata il 19 ottobre 2011. E nei giorni scorsi, la modella e cantante ha voluto condividere un delicato pensiero, sui social, dedicato al marito, incentrato proprio sul loro primo incontro.

Quando Carla Bruni conobbe Nicolas Sarkozy

Era il 13 novembre del 2007 quando Carla Bruni conobbe quello che sarebbe poi diventato suo marito. E, nella stessa data di quest’anno, la donna ha condiviso, via Instagram, una serie di scatti insieme all’uomo, accompagnati da una dolce e romantica dedica: “17 anni fa, giorno per giorno, abbiamo incontrato il mio amore… Nicolas. Grazie vita per averci dato questo amore incredibile… Una gratitudine infinita”.

Galeotta fu una cena organizzata da Jacques Séguéla, pubblicitario molto noto. Colui che era presidente della Repubblica francese aveva divorziato dalla moglie Cécilia Attias da poco tempo. E colui che aveva invitato i commensali, ricorda ancora quel periodo e come era nata l’idea di organizzare quella particolare cena: “Nicolas era molto solo. Il divorzio da Cécilia l’aveva turbato. Mi dice: “Ascolta Jacques, organizzami una cena a casa tua con il tuo giro, non ne posso più di passare le serate da solo all’Eliseo”.

La solitudine, gli impegni quotidiani di lavoro e il bisogno di staccare da quello che era diventata ormai una consuetudine, ha permesso di dare una vera e propria svolta alla sua vita, soprattutto dal lato sentimentale.

Il racconto del padrone di casa fu racconta di un Sarkozy senza cravatta e arrivato più tardi rispetto al previsto. Carla Bruni, invece, era già presente, magnifica e sensuale, descritta come “una Diana cacciatrice con gli artigli di velluto”. Secondo quanto rivelato, la modella si sarebbe avvicinata all’uomo dandogli del “Tu”, ironizzando sulla sua presunta fama di donnaiolo. E il politico le avrebbe risposto: “La mia reputazione non è peggiore della tua. Ti conosco bene anche senza averti mai incontrata. So tutto di te perché sono come te”. Addirittura le fece una promessa e che, a livello di fama mediatica, non fu così lontana dalla realtà: “Annunceremo il nostro fidanzamento. Saremo meglio di Marilyn e Jfk”.

Dopo la cena, i due decisero di scambiarsi i numeri di cellulare e la Bruni venne accompagnata alla sua abitazione con l’auto presidenziale. Sarkozy la invitò in Egitto per le vacanze di Natale. La modella, una volta rientrata a casa, decide di chiamare Séguéla che aveva fatto da Cupido a quell’incontro. E ammise subito l’interesse per il Presidente: “Quel tuo amico. Che eleganza, che intelligenza, quante attenzioni, che energia, che seduzione. Ma lo trovo anche un po’ cafone. Gli ho lasciato il mio numero e ancora non mi ha chiamato”.

Questione di giorni poiché poi il resto è storia. I due vennero fotografati insieme a EuroDisney, a Natale, dove andarono in Egitto, e il 2 febbraio 2008 si unirono in matrimonio all’Eliseo. Ricordando i primi tempi passati insieme, la Bruni sorrise svelando la passione e la conoscenza dell’uomo per i fiori e le piante. E si disse: “Oh mio dio, devo sposare quest’uomo, è il presidente e s’intende persino di fiori. È una cosa incredibile”.

A distanza di 17 anni, poi, le parole di un amore ancora intatto per lui.