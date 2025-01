Le star che in passato erano insegnanti

Oggi sono personaggi famosi, agiati, noti in tutto il mondo ma, in passato, hanno tutti avuto una professione in comune: l’insegnamento. Scrittrici, attori, cantanti, ecco alcune star che sono state docenti nel loro curriculum, prima di cambiare totalmente strada e affermarsi in un settore ben diverso.

J.K. Rowling

Colei che ha dato vita al proficuo mondo di “Harry Potter” è stata docente proprio mentre era impegnata nella creazione e nella stesura di quello che avrebbe rappresentato la genesi di una saga letteraria (e cinematografica) da milioni di dollari. Ai tempi, infatti, decise di accettare una proposta di lavoro come insegnante di inglese, in un corso di lingua straniera in Portogallo. Svolse la stessa professione anche nelle scuole pubbliche di Edimburgo quando tornò nel Regno Unito e lavorò ai suoi libri nel tempo libero.

Jesse Williams

Il modello e attore, diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo del dottor Jackson Avery nella serie tv “Grey’s Anatomy” è stato un insegnante di scuola superiore prima di passare alla recitazione. In diverse interviste ha sottolineato che entrambi i lavori lo hanno fatto sentire di avere la missione del narratore. E ha aggiunto: "Sono sempre stato ossessionato dalla storia e ho insegnato storia. Pensavo che ci fossero modi in cui potessimo raccontare storie che avrebbero potuto avere molto valore nella comunità a cui viene costantemente detto di essere nate dal nulla. E ho deciso di partecipare al processo di narrazione imparando che puoi effettivamente fare molto bene davanti alla telecamera, dando davvero voce ai personaggi e alle trame".

Hugh Jackman

Prima di diventare attore, ha trascorso il suo anno sabbatico trasferendosi dall'Australia all'Inghilterra, dove è stato assistente del preside alla Uppingham School di Londra. A soli 18 anni, ha passato la maggior parte del suo tempo insegnando ginnastica, allenando squadre sportive e facendo da tutor di teatro per studenti di pochi anni più giovani di lui. Dopo aver lavorato per un anno, è tornato in Australia per continuare a frequentare il college. E ha scherzato ripensando a quel periodo della sua vita "Un australiano diciottenne che insegna inglese a un gruppo di ragazzi inglesi. Ho pensato che se quelle fossero state le mie tasse scolastiche, sarei stato piuttosto seccato”.

Sheryl Crow

Dopo la laurea presso l'Università del Missouri, dove si è specializzata in composizione musicale, esecuzione e didattica, ha iniziato la sua professione di insegnante di musica in una scuola elementare a St. Louis. Ha passato le sue notti e i suoi weekend concentrandosi sulla sua carriera musicale e alla fine ha abbandonato quel lavoro per diventare cantante di supporto a Michael Jackson, a Los Angeles.

Brian May

Il chitarrista dei Queen ha studiato fisica al college ed è stato un insegnante di matematica alla Stockwell Manor School di Brixton. Amava molto il lavoro, ma era molto impegnativo, soprattutto riuscire a mantenere alta l'attenzione dei bambini: "Non riuscivi a convincere i bambini a partecipare se non erano incredibilmente interessati a quello che dicevi: si annoiavano più di ogni altra cosa. Avevo un grande vantaggio perché ero giovane e potevo parlare con loro nella loro lingua. Mi è sempre piaciuta la matematica e sono riuscito a farla apparire divertente anche a loro".