Pagelle Grande Fratello 11 marzo: Alessio e Anita, inizia la soap opera. Giuseppe e Perla, che errori

Nelle pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 11 marzo non possono che rientrare le dinamiche ormai stantie di un reality show che dà manifestamente l'idea di aver dato ormai tutto. Peccato che la finale sia prevista per l’inizio di aprile: cosa ci racconteranno nelle prossime tre settimane?

Alessio Falsone: voto Gran visir. Si crede il burattinaio, anzi gli fanno credere di esserlo. Dirige dinamiche, si sente libero di esprimere commenti poco lusinghieri e per nulla divertenti sugli altri inquilini: il suo ruolo di "agitatore" gli si addice senza dubbio, certo che se avesse qualche contenuto in più e qualche nuova idea potrebbe anche essere fra i possibili vincitori del reality show. "Se qualcuno mi deve insegnare a leggere i brividi sul corpo di una donna, ne deve mangiare di pastasciutta": ditemi che non ha veramente usato una frase del genere. Ditemelo.

Anita Olivieri: voto "Sei falsa, Simona" (Cit.). Prendo in prestito questa iconica frase di Arisa rivolta a Simona Ventura ai tempi di X Factor per descrivere il suo atteggiamento: ma non era innamorata del suo Edoardo? Non era talmente fidanzata da non poter dare neanche mezza possibilità a Giuseppe Garibaldi? Spoiler: no, semplicemente lui non le piaceva e non eravamo abbastanza vicini alla finale del Grande Fratello. Magicamente fra lei e Alessio Falsone è scoppiata la passione. Che durerà quanto un barattolo di Nutella a una festa di bambini di quarta elementare.

Beatrice Luzzi: voto Senti chi parla. Ci svela in modo del tutto inatteso che la storia fra Alessio e Anita è una montatura architettata ad arte. Ma dai? Veramente? Invece la liaison fra lei e Giuseppe Garibaldi era autentica e genuina. Quasi quanto le mie merendine senza glutine, senza latte, senza nichel e senza un tubo. "Senza questa storia con Alessio, lei sarebbe fuori": certo Bea, su questo siamo tutti d'accordo. Non che però tu sia tanto più ingenua di lei.

Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero: voto Partecipiamo al loro dolore. Perché evidentemente a entrambi sono state molto male le insegnanti alle elementari, giacché per loro la lingua italiana è qualcosa di misconosciuto, di alieno. "Pensavo fosse una saetta, avevo paura" afferma Giuseppe, alludendo però alla parola "setta" di cui evidentemente ignora l'origine. "Mi sono fatta prendere dalla foca del momento" commenta Perla. Se l'avesse presa una foca, almeno non sarebbe a tediarci con la sua ignoranza. Perché di ignoranza evidente si parla. Ignoranza che, sinceramente, più che far ridere dovrebbe far sobbalzare almeno tre quarti di Italia.

La pantomima Grecia Colmenares-Simona Tagli: voto Riunione di condominio. "Tu balli", "Tu ti sedevi senza guardare gli altri", "Tu arrivavi sempre in ritardo a tavola": abbiamo assistito a un momento di televisione talmente evitabile che avrei preferito vederlo sostituire con la pubblicità "Brava Giovanna, brava".

Alfonso Signorini che difende le pseudo storie d'amore nate all'interno del Grande Fratello: voto Ma levati, dai. "Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono messi insieme al Gf e adesso si sposano". Sì certo, altre 408432340 coppie nate in questi decenni sotto l'occhio delle telecamere però si sono sciolte nel giro di 3 ore dopo l'uscita dalla casa. Quindi il ragionamento fa più acqua del Titanic. "Edoardo è di buonissima famiglia, quindi qualche calcolo è umano che Anita lo faccia. Quindi deve proprio essere innamorata": portatelo via, vi prego.