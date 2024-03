Grande Fratello, i nominati, il secondo finalista e quando sarà l’ultima puntata

Giuseppe Garibaldi si candida alla finale del Grande Fratello. Lo aveva già fatto nella precedente puntata e lo ha ribadito anche in quella di lunedì 11 marzo. Insomma, l'umiltà non gli appartiene e lo ha dimostrato durante la serata.

Una serata nella quale è stato nominato il secondo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al televoto erano andati Anita Olivieri, Letizia Petris, Rosy Chin e Paolo Masella. Il primo a dover rinunciare a un posto in finale è stato Paolo Masella, seguito da Anita Olivieri. Letizia Petris e Rosy Chin hanno scoperto il verdetto direttamente in studio insieme al conduttore Alfonso Signorini. La seconda finalista, che sia aggiunge quindi a Beatrice Luzzi, è Rosy Chin. Tutto come da pronostico anche in questo caso.

Nella puntata di lunedì 11 marzo si è parlato in particolare di due relazioni: quella più romantica e sentimentale fra Alessio Falsone e Anita Olivieri e quella su un piano maggiormente amichevole fra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Nel primo caso è da più parti stata messa in dubbio la validità della nascente storia d'amore in relazione anche all'imminente arrivo della finale del reality show. Fra Beatrice e Giuseppe, invece, ormai è ufficiale che non ci potrà più essere nessun rapporto oltre a quello dell'amicizia.

C'è stato spazio, durante la serata, anche per un confronto fra Simona Tagli e Grecia Colmenares, che è rientrata appositamente lasciando poi subito la casa.

Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello? A rivelarlo è stata Cesara Buonamici: l’ultima puntata di questa stagione del reality show di Canale 5 si svolgerà giovedì 4 aprile.

Sergio D’Ottavi ha poi ricevuto una lettera e un regalo della mamma Cristiana.

Si è poi passati alle nomination. Il concorrente meno votato dal televoto sarà il primo candidato all’eliminazione. I nominati di questa puntata sono Simona Tagli, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Federico Massaro.