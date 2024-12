Molestie e Grande Fratello: Zeudi accusa Emanuele. Shaila racconta il suo passato

Quello delle molestie e della violenza di genere in ogni modo e maniera - anche apprezzamenti pesanti e indesiderati vanno considerati molestie, non bisogna mai dimenticarselo - è un tema che di fatto è sempre esistito, ma fortunatamente sta finalmente cominciando ad esistere e diffondersi anche nei dibattiti pubblici. E anche in quelli televisivi.

Certo, sentirne parlare al Grande Fratello, peraltro con accuse lanciate e respinte come se si trattasse di palline da ping pong è abbastanza surreale. Ma, si sa, è lo stesso reality show condotto da Alfonso Signorini ad essere surreale.

Di quali molestie stiamo parlando? Zeudi De Palma, ex Miss Italia, è entrata da poco all’interno del programma e si è subito ben inserita nelle dinamiche del Gf. Emanuele Fiori è figlio dell’ex portiere Valerio Fiori e anch’egli ha perfettamente capito, nonostante sia appena entrato nel gioco, come funzionano le regole. Il dato di fatto è che bisogna creare dinamiche. Altrimenti che senso avrebbe essere entrati in un reality show due mesi e mezzo dopo l’inizio della stagione?

Questo è un dettaglio non da poco, che va considerato. Così come però va considerato che quello delle molestie è un tema così importante che se un episodio è avvenuto davvero non deve essere oggetto di ironia o scherno e se invece non è accaduto è necessario non strumentalizzarlo. Cosa è successo tra Zeudi ed Emanuele al Grande Fratello? L’ex Miss Italia accusa il figlio dell’ex portiere di averle fatto delle avances sotto le coperte, toccandola senza il suo consenso. Emanuele avrebbe quindi compiuto una molestia in piena regola. Se ne parlerà sicuramente durante la puntata di oggi, lunedì 16 dicembre, del Grande Fratello e quindi probabilmente si capirà se la molestia è avvenuta realmente oppure no. In ogni caso, uno dei due concorrenti dovrebbe essere espulso: se una persona commette un atto del genere, a un passo dall’inizio del 2025, non merita di poter continuare ad essere in tv, esattamente come deve essere per chi inventa di averlo subìto.

A proposito di molestie subite, la regia del Grande Fratello ha staccato inquadratura proprio mentre Shaila Gatta rivelava: “Ci sono cose che nemmeno mia madre sa. Uomini di sessant’anni che mi volevano portare a letto e che mi obbligavano. E lei non sa tutto questo. Non le ho detto nulla per proteggerla. Però non sa le cose brutte che io ho passato. Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai è un attimo qui. Devi stare attenta a quello che dici e come parli con lei, per qualsiasi cosa. Lei è rimasta male di alcuni pareri di alcuni coinquilini? Io dopo quella cosa ieri le sono andata vicino e le ho detto che io da sempre sono una che appoggia le donne e questo lo sapete tutti. Però non è che a prescindere si appoggiano le persone punto e basta, solo per il loro genere. C’è bisogno di capire le cose come sono andate e come vanno”.

