Animazione: in arrivo “Mermaid Magic”, la nuova serie ambientalista della Rainbow di Iginio Straffi

Loreto (Ancona), 29 luglio 2024 – Sempre più coinvolto nelle creazioni di avventure con personaggi dal vero (in live action, vedi il caso dei “Gormiti”), Iginio Straffi non abbandona l’animazione e rilancia con una nuova serie di cartoon tra avventura e ambientalismo in difesa dei nostri mari. Il patron della Rainbow (creatore, tra le altre cose, del successo planetario delle Winx) proporrà dal 22 agosto su Netflix “Mermaid Magic”, la nuova serie animata in 3D sulle sirene che sarà disponibile in tutto il mondo. Protagoniste, l’impavida principessa Merlinda e le sue guerriere amiche sirene Sasha e Nerissa,

“Mermaid Magic” è ambientata nel mondo di Mertropia attraverso immagini mozzafiato e un racconto che unisce magia, azione e humour, affrontando, al contempo, problematiche fondamentali che affliggono il nostro pianeta, come la salvaguardia degli oceani. La serie è infatti una forte sostenitrice della protezione della vita nei nostri mari, e diffonde messaggi ad adulti e bambini a favore della tutela dell’ambiente, al fine di incoraggiare tutti ad intraprendere anche la più piccola azione che possa fare la differenza. Per rafforzare il messaggio ecologico,

fra i personaggi principali di Mermaid Magic troviamo due giovani biologi di un centro di salvataggio marino, impegnati a studiare per proteggere l'oceano e le sue creature.