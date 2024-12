Mediaset, luci e ombre: Striscia la Notizia fatica, This is me continua

Un autunno-inverno fra luci e ombre, quello di Mediaset. Che comunque si conferma il primo editore italiano, compreso il digitale. Un autunno-inverno che ha offerto un ventaglio di proposte molto vario. Piersilvio Berlusconi ha fatto il punto su alcuni dei programmi più importanti.

“E’ innegabile che oggi Striscia la Notizia stia vivendo un momento faticoso. Con 37 anni di storia alle spalle è normale, succede. Parlo sempre con Antonbùio Ricci, abbiamo un ottimo rapporto e sono fiducioso che lui possa trovare la strada giusta per recuperare. È già successo col cambio di conduzione in queste prime serate. In futuro potrà esserci un’alternanza con altri programmi in questa fascia serale, ma ad oggi conto sul prodotto di Antonio Ricci”.

“Sono contento di This is me. Ero molto teso perché mi sentivo responsabile. Il prodotto nasce da una telefonata con Maria De Filippi, lei ha pensato subito a Silvia Toffanin per la conduzione e mi ha onorato. I dati della curva di ascolti per questo programma sono emozionanti, spero tantissimo che ci possano essere altre edizioni, ma dipenderà da Silvia e Maria”.

"La Talpa è stata vissuta come un progetto travagliato, ma è un esperimento di cui noi siamo contenti. L’esperimento crossmediale ci è piaciuto. Il prodotto non è venuto perfetto, è un primo tentativo. Non aveva i polmoni per Canale 5 e questo è chiaro. Non escludo, però, che si possa tornare a farlo e anche che si possano fare altri esperimenti crossmediali”.

"Diletta Leotta ha condotto La Talpa come ci aspettavamo che avrebbe fatto. Può darsi che in futuro ci siano altre collaborazioni con lei, ma ad oggi non c’è niente”.

"Barbara Palombelli e Federica Panicucci sono confermate. Myrta Merlino? Siamo contenti. Si sta impegnando tanto, ma dovremo capire cosa vuole fare lei, se Pomeriggio 5 o vorrà cambiare”.