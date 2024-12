Masterchef 14 prima puntata, giudici e concorrenti rimandati

Masterchef 14 al via tra qualche colpo di scena, pochi piatti sorprendenti, diverse risate e una tendenza da parte dei tre giudici a fare andare quasi tutti gli aspiranti chef al blind test. Ovvero a “rimandarli” all’anticamera della masterclass.

Nella prima punta del talent show di cucina di Sky è sembrata esserci una tendenza dominante: pochi grembiuli bianchi, ovvero il passaggio automatico alla masterclass e quindi l’ingresso ufficiale nel programma, una lunga sfilza di grigi, che quindi dovranno giocarsi il passaggio attraverso il Blind test, e la dinamica consolidata di due “poliziotti buoni” e uno “cattivo” che deve trovare il pelo nell’uovo (figurato, s’intende).

Una prima puntata nella quale sono state presentate ufficialmente anche due delle novità di questa edizione di Masterchef: la “vedetta” Chiara Pavan, chef stellata che in questa edizione del programma ha il compito anche di recitare a tratti il ruolo della “spia” visto che viene chiamata dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli per raccontare come i partecipanti alle selezioni hanno lavorato dietro le quinte per le preparazioni dei piatti da sottoporre alla loro valutazione, e l’all-in. Quest’ultimo è un meccanismo che prevede per i concorrenti la possibilità di giocarsi direttamente il grembiule bianco, senza passare dal grigio, ma ottenendo 5 minuti in più per finalizzare il proprio piatto.

L’impressione è che in questa edizione i tre giudici stiano per ora giocando un po’ al gatto col topo, cercando di pungolare i concorrenti con qualche no un po’ troppo puntiglioso. Servirà questo a far emergere la grinta e il talento veri? Il pubblico riuscirà a trovare il proprio beniamino durante questa edizione del talent show di cucina di Sky?