Marco Liorni all’Eredità: quando inizia e dove vederlo

E alla fine la spunta Marco Liorni. E' arrivata l'ufficialità della Rai: Marco Liorni è il nuovo conduttore de L'Eredità. Il volto di 'Reazione a catena' diventa da martedì 2 gennaio 2024 alle 18.45 anche quello del game show preserale di Raiuno.

Recentemente era stato accostato al game show di Raiuno anche un altro conduttore, particolarmente discusso ultimamente per i risultati decisamente disastrosi de 'Il Mercante in Fiera', ovvero Pino Insegno. Proprio i risultati non certo idilliaci avevano però fatto desistere la Rai dalla scelta di affidargli un programma di punta come è L'Eredità.

Programma che, va sottolineato, è attualmente il game show più longevo della televisione italiana con i suoi quasi 22 anni di messa in onda. Era il 29 luglio 2002, infatti, quando il programma firmato da Amadeus e Stefano Santucci è andato in onda per la prima volta. Imponendosi di fatto subito per gli ottimi dati d'ascolto.

Marco Liorni è il quinto conduttore nella storia dell'Eredità: dal 2002 al 2006 il timoniere è stato Amadeus, dal 2006 al 2018 Carlo Conti in alternanza con l'indimenticato Fabrizio Frizzi dal 2014 al 2018 e dal 2018 al 2023 Flavio Insinna.

Programma che vince non si cambia e a dimostrazione di questo principio la formula rimarrà uguale: ad ogni puntata i sette concorrenti in gara si contenderanno la possibilità di accedere al montepremi, che sarà vinto solo da chi si aggiudicherà il gioco finale ovvero La Ghigliottina.