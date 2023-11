Rai, l’Insegno Gate si allarga. Il manager: “Se sarà lasciato in panchina, agiremo”

Ormai è Insegno Gate. Perché in Rai, è inutile negarlo, c'è un "caso Pino Insegno". 'Il Mercante in Fiera' sta facendo registrare ascolti così bassi da rendere evidente e inevitabile la necessità di una chiusura anticipata del programma. Ed ecco i primi soldi persi dalla tv pubblica. Che fare con il conduttore Pino Insegno? "Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de 'Il Mercante in Fiera' e 'L'Eredità' o un programma similare" spiega all'Adnkronos il suo manager Diego Righini.

Quindi Pino Insegno nuovo conduttore de 'L'eredità'? Pare di no. E a metterlo ai box sarebbero gli stessi numeri bassi proprio de 'Il Mercante in Fiera'. Quindi 'L'eredità' potrebbe essere condotto da Flavio Insinna o Marco Liorni. Entrambi rappresentano in una Rai disastrata dal punto di vista degli ascolti di alcuni tipi di prodotto un'ancora di salvezza. O, perlomeno, un minimo di certezza.

E quindi? A questo punto Pino Insegno rischia di diventare un peso, una sorta di scomodo "pacco"da gestire. Il che, peraltro, non fa onore a un'azienda che comunque ha di fronte un professionista. Al quale è stato affidato un programma che di certo non avrebbe mai potuto fare risultati competitivi. Perché, va sottolineato, è 'Il Mercante in Fiera' a dover essere messo in discussione. Non la carriera di una personalità come Pino Insegno.

"Se gli propongono la conduzione di 'Affari Tuoi' va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente" tuona il manager Righini. E qui ecco il nuovo esborso economico a fondo perduto: pagare un conduttore per farlo rimanere in panchina.

Oggi Righini e Pino Insegno dovrebbero incontrare Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai. "Ancora non ci è stato comunicato niente, né da Banijay né dalla Rai e Pino ha già iniziato a lavorare al programma - precisa Righini -. Spero che l'incontro con Mellone sia chiarificatore anche sul versante dell'alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino 'L'eredità' per affidargli 'Affari Tuoi' va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato".