Madre dopo i 40 anni, l’esempio di 10 volti noti

A volte per scelta, altre volte perché il destino sembrava avverso. In altri casi perché il compagno ideale è stato trovato pochi anni prima o perché – per comprensibile decisione – c’era chi aveva deciso di concentrarsi sulla carriera. Sono personali e diversi – ma tutti rispettabili – le ragioni che hanno portato una donna a decidere di diventare madre dopo aver compiuto 40 anni. Spesso è accaduto con persone che conosciamo direttamente e, in altri casi, riguardano celebrità che hanno fatto questo importante passo dopo un’attenta riflessione. Ecco, a seguire, 10 donne famose che sono diventate madri dopo i loro primi 40 anni.

Hilary Swank

Era ottobre del 2022, quando l’attrice ha annunciato che lei e il marito Philip Schneider sarebbero diventati presto genitori di due gemelli. L'attrice vincitrice dell'Oscar, allora 48enne, aveva deciso di dare la notizia durante un’ospitata nel programma tv ‘Good Morning America’. Ai tempi disse: "È qualcosa che desideravo da molto tempo e il mio prossimo obiettivo è diventare mamma. E non solo di uno, ma di due. Non ci posso credere”. Ha poi continuato a parlare entusiasticamente della notizia della nascita, aggiungendo: "È così bello poterne parlare e condividerla". Alla fine della gravidanza, la Swank ha presentato i due gemelli, la figlia Aya e il figlio Ohm, nell'aprile 2023. "Non è stato facile. Ma ragazzo (e ragazza!) ne è valsa la pena” ha commentato, con i due figli in braccio mentre osservava il tramonto davanti a sé.

Chloe Sevigny

La star è diventata madre quando aveva 45 anni. Nel gennaio 2019 fu una portavoce dell’attrice a confermare il rumor sulla gravidanza che era diventato un gossip sempre più insistente nell’ambiente. Sempre in quello stesso mese, la candidata all'Oscar e il suo attuale marito, Sinisa Mackovic, sono stati visti durante una passeggiata a New York City, sorridenti l'uno con l'altra mentre Mackovic abbracciava il suo pancione prima di scambiarsi un tenero bacio. La coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Vanja Sevigny, il 2 maggio 2020.

Alanis Morissette

Per la cantante, voce di successi come “Ironic” e “Thank You”, non si trattava del primo nascituro bensì del terzo figlio, avuto dopo i 40 anni. La cantante, ai tempi 44enne, ha annunciato la sua terza gravidanza in un grazioso post in bianco e nero su Instagram nel marzo 2019. "Così tante NOVITÀ” aveva scritto, mostrando il suo pancione mentre registrava musica a casa. Nell'agosto di quello stesso anno, la Morissette, allora 45enne, e suo marito Mario "Souleye" Treadway, hanno avuto un figlio, Winter Mercy.

Brigitte Nielsen

Era il maggio del 2018 quando la modella e attrice danese, ai tempi 54enne, annunciò la sua quinta gravidanza su Instagram e X, mostrando una foto con il pancione in un aderente abito grigio. "La famiglia si allarga” aveva scritto. Brigitte e il marito Mattia Dessi, sposatisi nel 2006, sono diventati genitori della loro prima figlia, Frida, il 22 giugno 2018. "Siamo felicissimi di accogliere la nostra bellissima figlia nelle nostre vite", hanno detto all'epoca, spiegando di essersi sottoposti a 13 cicli di fecondazione in vitro prima che la donna riuscisse a dare alla luce la piccola. "È stata una lunga strada, ma ne è valsa la pena. Non siamo mai stati così innamorati”.

Kristin Davis

L’amatissima Charlotte di Sex and the city (e adesso tra le protagoniste del sequel “… And just like that”), quando aveva 53 anni, ha accolto il suo secondo figlio adottivo, il piccolo Wilson, nel 2018. L'attrice di And Just Like That è diventata mamma tramite adozione nazionale nel 2011, accogliendo la figlia Gemma Rose.

Rachel Weisz

Era il 2018 quando l'attrice, allora 48enne, annunciò in un'intervista che lei e il marito Daniel Craig aspettavano il loro primo figlio. "Avremo un piccolo essere umano. Non vediamo l'ora di incontrarlo o incontrarla. È tutto un mistero”. Pochi mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, secondo quanto emerso, hanno avuto la loro bambina, che si è unita al figlio adolescente di Weisz, Henry, e alla figlia adulta di Craig, Ella, avuta da precedenti relazioni.

Janet Jackson

La pop star aveva 50 anni quando ha avuto il suo primo figlio, Eissa, il 3 gennaio 2017, con il suo ormai separato marito, Wissam Al Mana. Le prime voci su un possibile bambino erano circolate nell'aprile 2016, quando Jackson aveva annullato il suo tour mondiale Unbreakable, rivelando di volersi concentrare principalmente sulla famiglia: "Mio marito e io stiamo progettando la nostra famiglia. Quindi dovrò rimandare il tour”.

Gwen Stefani

Anche la cantante – ex leader dei No Doubts e poi con una carriera solista che le ha regalato grandi successi e numeri uno in classifica – è diventata madre (per la terza volta) dopo aver superato i 40 anni. Nel 2014, quando aveva 44 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, Apollo Bowie, che si è unito a Kingston e Zuma (avuti entrambi con l'ex marito Gavin Rossdale). Ai tempi dichiarò: “Mi sento davvero fortunata ad averli tutti e tre. Sono semplicemente incredibili". Pochi mesi dopo, però, il 3 agosto 2015, Stefani ha chiesto il divorzio dal marito, citando "differenze inconciliabili”. Il loro divorzio fu finalizzato l'8 aprile 2016, quando Rossdale accettò la "divisione ineguale" dei loro beni. Ora la cantante è sentimentalmente legata con l’artista country Blake Shelton.

Geri Halliwell

L’ex Spice Girl ha dato alla luce il suo secondo figlio (e il primo con il marito Christian Horner), Montague George Hector, nel gennaio 2017. La popstar ha anticipato la notizia della sua gravidanza su Instagram, pubblicando uno schizzo di una donna incinta con la didascalia "Dio benedica Madre Natura #mamaspice." Il piccolo Montague si è unito alla sorella maggiore Bluebell Madonna, nata nel maggio 2006.

Marcia Cross

L’attrice, protagonista di serie tv cult come “Melrose Place” e “Desperate Housewives”, è diventata madre delle gemelle Eden e Savannah nel 2007, all'età di 44 anni. Parlando della sua gravidanza, dopo la loro nascita, ammise: “Ero più spaventata all'idea di avere delle femmine — probabilmente per il fatto di esserlo stata io stessa", ha raccontato all'epoca. "Ora sono semplicemente felice. Non c'è niente di più stretto del legame femminile”.