Lucio Corsi, è uscito il disco ‘Volevo essere un duro’. E adesso teniamocelo stretto

‘Volevo essere un duro’. No, in realtà Lucio Corsi voleva essere un vero artista e ci è riuscito Il disco ‘Volevo essere un duro’ è uscito oggi, venerdì 21 marzo, su tutte le piattaforme ed è molto più di un semplice disco: è un biglietto d’ingresso nel mondo di Lucio Corsi. Un mondo fatto di storie, vere o verosimili che siano poco importa, che parlano di provincia, di vita vissuta. Già, la vita vissuta. Quello che emerge prepotente da questo album è che Lucio Corsi non si limita ad osservare il mondo, ma lo vive.

Non si dà arie “da duro”, non parla di “bling bling”, “ganja” o di orologi costosi. Lucio Corsi racconta la vita, quella che vede e quella che vive. Fa il cantautore. Anzi, è un cantautore. E con l’album ‘Volevo essere un duro’ si può a buon diritto affermare che l’Italia ha trovato il proprio menestrello, un prosecutore - attenzione, non erede. Ma un artista che fa continuare un percorso - della scuola cantautorale italiana.

‘Let there be Rocko’, ‘Francis Delacroix’ e ‘Nel cuore della notte’ sono tre perle, tre regali per i quali non smetteremo mai di ringraziare Lucio Corsi e chi ha avuto il coraggio e la lungimiranza di credere nel suo progetto artistico. Tratteggiano dei mondi, creano immagini: fanno vivere delle parole.

Un discorso a parte lo merita ‘Tu sei il mattino’: questa poesia merita davvero palcoscenici importanti. Così come di fatto li merita Lucio Corsi. E non solo da adesso. Citando l’amico e collega Nico Donvito, adesso che l’Italia ha scoperto Lucio Corsi deve tenerselo ben stretto.

