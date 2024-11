Lily Allen oltre la musica: i guadagni su Only Fans

Lily Allen è diventa famosa come cantante che ha avuto il picco del successo intorno agli anni Duemila. Proprio con brani come Smile, Not Fair, The Fear e Fuck You, l’artista ha conquistato i gradini più alti delle classifiche internazionali. A oggi, ha pubblicato quattro dischi. Il primo ha visto la luce nel 2006 (Alright, Still) mentre l’ultimo progetto risale al 2018, No shame. Riuscì a entrare nella top 10 del Regno Unito ma fu un insuccesso in America, non andando oltre la 168esima posizione della Billboard Chart. Negli ultimi mesi, la cantante ha raccontato di aver iniziato anche un percorso parallelo che le permette di guadagnare addirittura di più rispetto alla sua professione principale.

I guadagni di Lily Allen oltre alla musica

Nel luglio scorso la cantante di "Smile" ha aperto una sua pagina che raggruppa foto dei suoi piedi, su OnlyFans, un sito web utilizzato anche per immagini (anche) esplicite. Una scelta nata improvvisamente dopo aver scoperto che proprio quella sua parte anatomica stava riscuotendo un grande successo online, senza che lei ne sapesse nulla. Quindi, perché non monetizzare?

L’artista trentanovenne ha spiegato la sua decisione durante un podcast, parlando con la sua co-conduttrice Miquita Olivier e raccontandole come è nata la sua pagina OnlyFans: "Ho una signora che viene a farmi le unghie. Mi ha informata che ho cinque stelle su WikiFeet, il che è piuttosto raro. I miei piedi sono valutati molto bene su Internet". A quel punto ha deciso di attivare un suo profilo ufficiale. Ha pubblicizzato per la prima volta il suo account, attraverso le sue storie di Instagram, il 2 luglio con un video dei suoi piedi nudi accanto a una fontana in Italia. Insieme a un collegamento al suo profilo OnlyFans con la scritta "La dolce feeta", un gioco di parole con la celebre frase “La dolce vita” e “feet” che, in inglese, significa proprio “piede”.

Ovviamente non sono mancate le critiche e le polemiche legate a questa sua scelta. A fine ottobre, Lily Allen ha risposto a un commento negativo legato al suo OnlyFans, su X, dopo aver condiviso un link alla sua pagina. L’utente aveva scritto: "Immagina di essere una delle più grandi pop star/musiciste in Europa e poi di essere ridotta a questo".

Parole che la cantante non ha voluto ignorare e alle quale ha risposto personalmente: “Immagina di essere un'artista e di avere quasi 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ma di guadagnare di più avendo 1000 persone iscritte in un sito con le foto dei tuoi piedi. Non odiare il giocatore, odia il gioco”.

La pagina OnlyFans della Allen costa agli abbonati 10 dollari al mese, il che le fa guadagnare circa 10.000 dollari mensili, in base ai numeri da lei resi noti. Nel frattempo, i dati di Spotify del 2023 rivelano che solo circa 66.000 artisti hanno guadagnato dai 10.000 dollari in su in merito ai diritti legati allo streaming, nel corso dell'anno scorso.

Infine, ha sottolineato come suo marito, David Harbour di Stranger Things, sia stato favorevole a questa decisione di un suo “lavoro secondario” sui piedi. Ha specificato: "Sì... lui pensa che sia fantastico. All'inizio, non era tipo, eccitato, ma diceva tipo, 'È una perversione per te?' E io ero tipo, 'No, non è affatto una perversione', ma forse c'è qualcosa nell'elemento di potenza che è leggermente perverso, per me".