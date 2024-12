Le star che odiano il Natale: Jennifer Aniston e la danza del ventre sotto l’albero

Più si avvicina il Natale e più chiunque esca di casa per lavoro o per svago, è circondato da quell’atmosfera di festa che, già settimane prime, invadono le vie e i negozi delle città. Le radio iniziano a trasmettere le canzoni più celebri (e Mariah Carey gioisce tornando ai vertici delle classifiche con “All I Want for Christmas is you”), si pensa ai regali da fare/ricambiare e gli argomenti più gettonati sono legati a cene di auguri e progetti su dove passare il 25 dicembre. Ma il Natale, non ha solamente fan. La figura più celebre, l’antagonista classico di questo periodo è il noto Grinch, una creatura dalla forma umanoide, dal pelo verde, irritabile e solitario. Lui detesta il Natale e, nelle storie più comuni, ha la missione di boicottarlo e rubare i regali e le decorazioni. Eppure, ci sono anche personaggi molto famosi che, in comune con il Grinch, non amano particolarmente il Natale. Anzi, in certi casi, lo odiano proprio. Ecco qualche esempio.

Ozzy Osbourne

Potrebbe non sorprendere ma il cantante ha apertamente sottolineato di non amare il periodo di Natale. Nel 2009 ha rivelato di odiare la festa a causa della sfacciata ed evidente quantità di consumismo: “Devo scartare tutti questi maledetti regali. Che stupido spreco di carta". Inoltre, il frontman dei Black Sabbath ha ripetuto il suo assoluto odio per la festa nel 2022, dicendo a Loudersound che avrebbe preferito lavorare durante il periodo festivo: "Dico sempre a mia moglie Sharon 'Al diavolo il Natale, lo odio'. È per gli amanti dello shopping e i bambini e quindi ho sempre voluto lavorare durante il Natale". E chissà che anche quest’anno non abbia il progetto di lavorare a qualche pezzo, come da tradizione.

Colin Firth

L’attore, che ha interpretato alcuni dei personaggi più romantici nelle commedie (anche ambientate nel periodo natalizio), ha ammesso di non apprezzare assolutamente il Natale. E lo ha ribadito senza mezzi termini: "Ho un profondo odio per il Natale, è davvero triste. In questo periodo dell'anno, sto attento a non accendere la radio perché quelle musichette mi rendono omicida e mi fanno precipitare nel cuore del territorio di Scrooge".

Poi ha spiegato: "Penso che il Natale ci trasformi tutti in Scrooge. Tutti cercano di lanciarti addosso cose allegre, ed è allora che diventeranno tutto sciocchezze". Insomma, non esattamente uno dei personaggi di “Love Actually” dove, per la cronaca, ha recitato tra i protagonisti principali.

Diego Luna

Anche lui, come Osbourne, non sopporta il Natale per una questione legata al consumismo. Ha spiegato: "Odio l'ondata di consumismo e la sensazione di dover fare cose che normalmente non dovresti fare in nessun altro periodo dell'anno.

Si dice che il comportamento scontroso dell’attore sia stato ereditato da suo padre.

"Non gli importava proprio. Finivamo sempre per intrufolarci nella cena di Natale di qualcun altro ed eravamo sempre io e lui lì ad abbracciare persone che in realtà non conoscevamo e a ricevere gli avanzi come regali: la VHS di un film scadente o qualcosa del genere".

Infine, l’interprete di “Un giorno di pioggia New Yok” ha giustificato il suo scarso amore per questa giornata anche perché il suo compleanno cade quattro giorni dopo la festa e quindi ha sempre notato scarsa partecipazione e interesse rispetto alla precedente celebrazione mondiale.

Noel Gallagher

Nonostante il nome – che potrebbe far pensare almeno a una simpatia – il cantante solista e leader degli Oasis ha più volte ribadito il suo pessimo rapporto con il Natale. "Lo odio assolutamente" ha dichiarato nel 2001. Anni dopo ha raccontato un curioso aneddoto quando ha tentato di dare una seconda possibilità alla festa poiché una canzone degli Oasis del 1998 "Half the World Away" era stata inserita in una pubblicità natalizia.

"In quel momento ho pensato, 'Natale, sai cosa, ti darò una seconda possibilità”. L’ho fatto, è stato terribile”. Ha raccontato di aver visto lo spot in un contesto che lo inorridiva: "Troppo cibo, troppo 'We Are the World', i maglioni, i presentatori TV, le pubblicità orrende, quel diavolo di meteo…”. Insomma, una seconda occasione che non ha modificato il profondo astio.

Jennifer Aniston

A condizionare l’attrice sono stati probabilmente anche i suoi ricordi di bambina. In un’intervista ha raccontato momenti imbarazzanti legati alla sua infanzia: “Quando ero bambina, mi facevano fare la danza del ventre. Durante vigilia di Natale. Tutta la famiglia di mio padre è greca, quindi mi vestivo da bambina greca e poi a Natale, dopo aver preso lezioni di danza del ventre, lo facevo. Non aveva niente a che fare con il Natale, nemmeno. Era solo, "Umiliamo Jen a Natale"”.

Hugh Grant

Anche lui, come il collega Colin Firth con il quale ha condiviso il set di “Love Actually”, ha un pessimo rapporto con il Natale. Ha rivelato: "Non posso fingere di essere davvero interessato alle festività. Negli ultimi anni sono riuscito a evitarle. Ho persino organizzato di lavorare in paesi musulmani per evitarle".

Miley Cyrus

La cantante ha ammesso di essere simile al Grinch proprio per questo suo scarso feeling con la festività. Nel 2016, via Instagram, scrisse: “Chiamatemi Grinch, ma il Natale mi rende sempre profondamente triste. È pieno di così tanta eccessività e avidità. Spero solo che tutti quest'anno facciano il dono dell'amore e dell'accettazione non solo alla propria famiglia, ma anche a coloro che nel mondo non ottengono tutto ciò che desiderano a causa delle ingiuste circostanze della vita! I miei genitori hanno sempre dedicato il Natale agli altri. E spero che anche voi troviate nel vostro cuore la forza di fare lo stesso!"

Melania Trump

La moglie del prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America, in passato, si era scagliata contro le decorazioni della Casa Bianca, in occasione delle feste, in un filmato audio del 2018, trapelato due anni dopo. "Chi se ne frega di queste cose e delle decorazioni natalizie?" si era lamentata mentre doveva occuparsi dell’abbellimento della Casa Bianca proprio in occasione delle festività.

Lady Gaga

Il suo sfogo risale a diversi anni fa quindi, chissà, potrebbe aver cambiato idea nel frattempo. La cantante aveva letteralmente morso un pupazzo di Babbo Natale durante un concerto nel 2010. "Odio le feste. Sono sola e infelice” aveva gridato, sul palco, insultando anche il simbolo (di stoffa) che aveva davanti.