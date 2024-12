Canzoni di Natale, i brani più belli da ascoltare sotto l’albero

La creazione di una playlist natalizia è ormai una tradizione per molti, che si immergono nel clima festivo anche scegliendo i classici più amati del repertorio musicale che celebra l’atmosfera di questo periodo e predispone gli animi con rinnovato entusiasmo. Ecco una selezione dei brani popolari più iconici di sempre, diventati parte integrante della colonna sonora di questo momento dell’anno, magico e speciale.

‘Jingle Bells’

Composta nel 1857 da James Lord Pierpont, inizialmente per il Giorno del Ringraziamento, è uno dei pezzi più amati dai bambini, ma anche da molti adulti, e rimane un must in ogni playlist natalizia. ‘Jingle Bells’, inoltre, detiene il Guinness World Record come prima canzone suonata nello spazio: fu trasmessa il 16 dicembre 1965 durante il volo spaziale Gemini 6A della NASA.

‘Oh Happy Day’

Questo brano gospel degli anni '60, pur essendo originariamente legato alla religiosità, è diventato parte della tradizione natalizia in molte chiese e tra le canzoni più popolari di questo periodo.

‘Happy Xmas’ (‘War Is Over’)

Scritta da John Lennon e Yoko Ono nel 1971 come canzone di protesta, è divenuta uno dei più noti brani natalizi, simbolo di pace e speranza.

‘Step into Christmas’

Incisa da Elton John negli anni ’70, è una traccia vivace e coinvolgente che rende la playlist natalizia ancora più speciale con il suo ritmo contagioso.

‘Last Christmas’

Il classico del duo britannico Wham!, è uscito nel 1984. Ma nello stesso anno è stato pubblicato anche ‘Do They Know It’s Christmas? di Band Aid, la superband British e irlandese creata a scopo benefico da Bob Geldof e Midge Ure. Gli Wham! hanno deciso di donare tutti i proventi della loro canzone all’Ethiopian Famine Appeal, per cui Band Aid stava raccogliendo fondi. E hanno finito per raccogliere più denaro per l’appello rispetto al singolo di beneficenza, nonostante ‘Do They Know It’s Christmas?’ avesse superato la loro canzone salendo al primo posto nelle classifiche natalizie.

‘White Christmas’

Scritto da Irving Berlin nel 1940 e interpretata da Bing Crosby, è uno dei brani natalizi più iconici di sempre, con innumerevoli cover fatte da artisti come Frank Sinatra, Elvis Presley, e Michael Bublé. Nell'aprile 1975 la canzone fu trasmessa su Armed Forces Radio in Vietnam come istruzione segreta per iniziare l'evacuazione di Saigon.

‘Rockin' Around the Christmas Tree’

Composto nel 1958 da Johnny Marks e interpretata da Brenda Lee, il classico intramontabile è un grande protagonista anche in una commedia degli anni ‘90, ‘Mamma, ho perso l'aereo’, un cult cinematografico di questo periodo.

‘Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow’

Scritta nel 1945 e interpretata da numerosi artisti, tra cui Sinatra, questa canzone, con la sua melodia allegra e festosa, è un invito a godere delle gioie dell'inverno. La curiosità è proprio questa: nonostante il brano sia associato alle vacanze di Natale, le Feste non vengono mai nominate. In effetti si parla solo di una copiosa nevicata.

‘All I Want for Christmas Is You’

Pubblicata nel 1994, questa canzone di Mariah Carey è diventata uno dei più grandi successi natalizi di sempre, amato per la sua energia gioiosa e il suo messaggio romantico. Non solo: lo sapevate che un contadino inglese, Angus Wielkopolski, ha scoperto che le sue capre producevano più latte proprio ascoltando questa canzone?