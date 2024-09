Laura Pausini, il singolo ‘Ciao’ esce venerdì 27 settembre

Laura Pausini ha presentato il suo nuovo singolo ed è subito show. Alcuni fan e addetti ai lavori hanno potuto condividere con lei in una Milano vista dall’alto su un double deck l’anteprima di ‘Ciao’, la canzone che uscirà venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme.

Laura Pausini durante la presentazione di 'Ciao' a Milano

“‘Ciao’ è un brano molto particolare che ho avuto la fortuna di ricevere inaspettatamente questa estate, scritto tra gli altri da Sam Smith, un artista che stimo molto – ha raccontato Laura Pausini –. Mi ha colpito subito e ho desiderato dal primo momento di scrivere un testo in italiano che raccontasse qualcosa di inedito per me: la fine di un rapporto non necessariamente d’amore (un’amicizia o una collaborazione) che si interrompe in un modo pacifico, consapevole, maturo.Racconta di come sia possibile staccarsi desiderando per l’altro una vita serena, e lo si fa con il sorriso sulle labbra”.

La stessa cantautrice di Solarolo ha raccontato come la canzone sia dedicata a una collaboratrice con la quale ha lavorato per molti anni, ma con la quale il rapporto si è interrotto.

“Oggi più che mai siamo circondati da storie che non trovano un lieto fine, storie di violenze psicologiche e fisiche, subite perché qualcuno non riesce ad accettare l’abbandono, o il fallimento di una relazione - ha spiegato - Per questo credo sia fondamentale coltivare la cultura dell’accettazione, il rispetto della volontà di chi si ama, la consapevolezza che amare non vuol dire possedere, e saper lasciar andare non è solo un dovere ma anche un tassello importante per la propria crescita emotiva. Ogni persona ha un valore, una volontà, una voce che va ascoltata e

rispettata, anche quando decide di dire addio. Lasciar andare è forza, maturità, non debolezza. Auguro a tutti di essere più consapevoli e umani nel momento del ciao”.

‘Ciao’, che uscirà anche nella versione spagnola ‘Chao’, è stata scritta da Laura Pausini, Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Antonio Di Martino e Anice.