Jennifer Lopez in crisi? Ha cancellato alcune date del tour

Jennifer Lopez in crisi? Per una volta non si tratterebbe del suo rapporto con il marito Ben Affleck, con il quale si è sposata nell'agosto del 2022, ma della sua carriera artistica. Una carriera travolgente, fatta di album che hanno fatto registrare vendite da capogiro, film che non sono di certo stati tutti dei capolavori ma che comunque le hanno regalato una grande popolarità e una serie di concerti evento.

Proprio i concerti sono al centro della bufera in questi giorni. E a "guardarci dentro" è stato 'Variety'. La popolare testa ha ha esaminato il numero di biglietti ancora disponibili su Ticketmaster, il sito di vendita di biglietti per i concerti, e i risultati sono a dir poco problematici: un mese dopo la messa in vendita, il numero di posti ancora disponibili supera di gran lunga quelli non in vendita (cioè presumibilmente già venduti). Di conseguenza, i produttori di Jennifer Lopez hanno cancellato sette date: Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans e Houston. Non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale, la piattaforma afferma semplicemente: "Purtroppo l'organizzatore ha dovuto cancellare il vostro evento. Non è richiesta alcuna azione per ottenere un rimborso".

Date cancellate perché la risposta del pubblico non è stata quella che ci si aspettava sino ad ora? Possibile, Jennifer Lopez non sarebbe la prima artista di cui vengono annullati alcuni concerti o viene rinviato il tour intero in attesa di momenti migliori.

Quello che stupisce, però, è che la cantante ha contestualmente aggiunto altre date a Miami (28 e 29 giugno), Toronto (2 e 3 agosto) e New York (16 e 17 agosto), sua città natale e ora ultima tappa del suo tour. Va sottolineato un aspetto fondamentale: il tour di Jennifer Lopez non lambisce neppure Europa, Asia e Oceania. Insomma, una parte consistente del suo pubblico non è raggiunta da queste date.