Jennifer Lopez lascia la musica? “E’ la fine di un'era”

Jennifer Lopez si ritira dalla musica? Non che negli ultimi anni sia stata molto prolifica - l'ultimo album prima di quello appena uscito era datato 2014 -, ma pare che adesso la cantante e performer possa concentrarsi su altro. Il che non implica un ritiro dalle scene, sia chiaro. Ma la decisione - per ora solo eventuale - di non realizzare nuova musica.

"Devo dire la verità, non so se farò un altro album in futuro - ha spiegato Jennifer Lopez durante un’intervista rilasciata a Et -. Non so se ci sarà un altro progetto musicale dopo questo. Però posso dire che ho messo il cuore in questo disco e che è la quintessenza del 'progetto' Jennifer Lopez. Quindi potrebbe essere il mio ultimo album di sempre. In generale questa è la fine di un'era per me e l'inizio di una nuova. Mai dire mai, però sento di aver detto tutto e aver messo anima e cuore in 'This is Me... now'. Sono fiera e contenta del risultato. Sono tanto euforica, anche perché lavoravo da anni a questo progetto e adesso è uscito e potete ascoltarlo e vederlo".

Quindi Jenny from the block fermerà anche le esibizioni? Assolutamente no. La decisione, nel caso in cui venisse effettivamente presa, riguarderebbe soltanto la nuova musica: JLo non farebbe uscire nuovi dischi. Ma continuerebbe con il cinema, se dovessero capitare ottime occasioni, e con i concerti. Che però ad oggi la vedono ancora decisamente lontana dall’Italia e dall’Europa. Visto che non sembrano esserci tour mondiali in vista.