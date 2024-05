Jake La Furia a X Factor 2024: dagli esordi con i Club Dogo alla tv

Jake La Furia è uno dei quattro giudici di X Factor 2024 insieme a Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro. La "quota rap", quindi, in questa giuria. Quella che era stata di Fedez e di Hell Raton nelle ultime edizioni. "Io sono stato il primo rapper in una giuria di un talent show quando nessuno voleva andare in tv. Ho pensato 'Mi danno tanti soldi e non faccio niente di male', quindi perché no?" ha recentemente raccontato Fedez nel programma 'Belve' con Francesca Fagnani.

Quindi ecco il nuovo rapper in giuria: Francesco Vigorelli, in arte Jake La Furia. Milanese, 45 anni, il suo nome d'arte deriva da Jake the Muss, Jake La Furia appunto, del film 'Once Were Warriors'. Condivide le sue prime esperienze nel mondo del rap e dell'hip hop con i compagni di liceo Dargen D'Amico e Guè, che all'epoca era ancora Guè Pequeno, con i quali forma negli anni Novanta i Sacre Scuole. Il gruppo si scioglie nel 2001 per diverbi con Dargen D'Amico - appianati anni dopo con una riappacificazione sancita da un brano - e questo porta alla formazione di quella che è una leggenda nell'hip hop italiano moderno: i Club Dogo.

Jake La Furia, Guè e Don Joe danno vita a una nuova stagione del rap italiano, ma nel 2012 Vigorelli sceglie di intraprendere la carriera solista. Una carriera costellata di buoni brani e anche qualche hit. Nel frattempo Jake La Furia diventa anche conduttore radiofonico.

Dopo un disco in collaborazione con Emis Killa, ecco il momento più atteso: nel 2023 l’annuncio e poi nel 2024 tutto è diventato realtà: la reunion dei Club Dogo. Gli ultimi sono stati mesi caratterizzati da una serie di date live andate soldout da parte del trio rap più atteso degli ultimi anni.

Ora per Jake La Furia si apre una nuova fase, quella della tv con X Factor.