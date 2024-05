X Factor 2024, si parte: Giorgia conduttrice, ufficializzati anche i giudici

X Factor 2024, si parte davvero. Le prime audizioni del talent show musicale di Sky cominciano la prossima settimana - appuntamento per il 6 e 7 giugno a Milano - ed ecco l'ufficializzazione del cast di giudici e conduttrice. In tv vedremo tutto a partire da settembre.

A condurre quest'anno il programma, succedendo a una Francesca Michielin che ha dimostrato di saper tenere il palco e le redini di un gruppo di giudici non sempre semplice da gestire pur avendo fatto qualche scivolone di troppo, è la cantautrice Giorgia. Una voce riconoscibile fra milioni e una personalità ironica, spontanea, intelligente e con una cultura musicale fuori dal comune: Giorgia Todrani è quello che serve per rilanciare X Factor.

E i giudici? Un graditissimo ritorno, quello di Manuel Agnelli, e tre new entry: Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia. Come ormai accade sin troppo spesso, le donne sono in minoranza.

"Inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per un’edizione rinnovata nel cast artistico e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare - spiega Antonella D'Errico, vicepresidente esecutivo dei contenuti di Sky Italia -. C’è una grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenere e divertirsi. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Paola, Achille e Jake, e un grande bentornato a Manuel, uno dei giudici più amati di X Factor. Personalità, stili e gusti diversi, ma tutti competenti, contemporanei e glam, sono già al lavoro per le Audizioni che inizieranno a breve. E con grande soddisfazione annunciamo una conduzione inedita e sorprendente: Giorgia entra a far parte della famiglia di X Factor. Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco. E non posso non ringraziare di vero cuore la nostra Francesca Michielin, che ha voluto portare il suo talento, la sua professionalità e il suo amore per la musica, ancora una volta, sul palco di X Factor conducendo le ultime due edizioni. Con lei tutti gli artisti che hanno contribuito a rendere grande questo show. A Sky non vediamo l’ora di ripartire con il grande team di X Factor, colonna portante della nostra idea di intrattenimento, per costruire assieme a Fremantle, alla nostra squadra e agli artisti in gara, un nuovo spettacolo di altissimo livello".

"Una delle grandi doti di X Factor - le fa eco Matteo Tombolini, amministratore delegato di Fremantel - è sempre stata la capacità di reinventarsi ogni volta, pur rimanendo fedele alla sua storia. È questa la sfida, dal punto di vista produttivo ed editoriale: consolidare un format iconico, accogliendo stimoli e suggestioni dalla contemporaneità con l’ambizione di guardare al futuro. È per questo che siamo felici di continuare a collaborare con Sky a una nuova stagione di X Factor all’insegna del cambiamento e dell'eccellenza. Insieme, con un cast artistico che ci entusiasma, costruiremo il palcoscenico che i sogni e le aspirazioni dei nostri concorrenti meritano". E la speranza è che almeno da questa edizione del talent show di Sky emerga qualche vero talento che poi riesca a farsi ricordare anche qualche mese dopo la fine del programma televisivo.