Ivana Spagna: "Ho visto l'aldilà, ve lo racconto"

Ivana Spagna si racconta al programma 'Belve' di Francesca Fagnani. Nella puntata in onda stasera, martedì 17 ottobre, dalle 21.20 su Raidue la cantante ha parlato della propria vita, della carriera nella musica, ma anche dei momenti difficili che ha vissuto.

Oltre a confessare di avere anche una spiccata sensibilità per il mondo del paranormale. "Noi quando finiamo in questa vita andiamo in un'altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito". La conduttrice Francesca Fagnani chiede: "ma li vede da sveglia o quando dorme?" "Da sveglia - è la risposta di Ivana Spagna -, alle cinque della mattina di solito. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto". "E le parlava?” chiede ancora la conduttrice. "No, quando li vedo non riesco a comunicare con loro, mentre nei sogni mi dicono quello che succede".

La cantante ha ricordato anche un momento particolarmente difficile della propria vita: "Quando è morta mia mamma venivo da mesi di sofferenza, io andavo a cantare, tornavo a dormire all'ospedale vicino a lei. Quando è mancata la sera stessa sono andata a cantare, e ho finito la tournée. Ero una roba terribile anche a vedermi, ero distrutta nell'anima e nel fisico".