I personaggi famosi finiti sul lastrico

Non sono pochi i casi di personaggi famosi che, nel corso della loro vita, da una ricchezza iniziale, si sono ritrovati sul lastrico. Per motivi e circostanze diverse, il capitale che erano riusciti a ottenere grazie al loro lavoro (e agli alti compensi del settore) è sparito. E si sono ritrovato ad avere seri problemi economici da affrontare. Ecco qualche esempio di celebrità che si è trovata in situazioni simili.

Sharon Stone

Il suo caso non è legato a una cattiva gestione del denaro ma a un problema di salute che ha gravato sulla fiducia delle persone che la circondavano. Dopo aver avuto un grave ictus nel 2002, l’attrice ha rivelato che, durante la sua convalescenza durata anni, le persone si erano approfittate di lei. Entrando nei dettagli ha spiegato: "Avevo 18 milioni di dollari risparmiati grazie a tutti i miei successi, ma quando sono tornata sul mio conto in banca, era tutto sparito. Il mio frigorifero, il mio telefono, tutto era intestato ad altre persone. Non avevo soldi". Dopo essere stata una delle più grandi star degli anni Ottanta e Novanta, ha ammesso di essersi sentita "dimenticata" dall'industria cinematografica dopo la pausa che era stata costretta a prendersi.

Mike Tyson

Nel 2003, il New York Times aveva svelato che la superstar dei pesi massimi aveva ufficialmente dichiarato bancarotta dopo anni di difficoltà finanziarie. In vent’anni era riuscito a guadagnare circa 400 milioni di dollari. Ma, secondo i documenti emersi del tribunale, avrebbe speso 400.000 dollari al mese per mantenere il suo agiato stile di vita. Dal 1995 al 1997, inoltre ha investito 9 milioni di dollari in spese legali. In totale, l'ex campione dei pesi massimi aveva 27 milioni di debiti nella sua dichiarazione di bancarotta. Lui stesso ammise tutto: “Sono in difficoltà finanziarie dal 1998, quando ero gravato da un debito sostanziale con Showtime, le autorità fiscali e le parti in causa. Da quel momento, nonostante i miei guadagni dai combattimenti, varie vendite di beni e recuperi di contenziosi mi abbiano permesso di risarcire gran parte del mio debito, non sono ancora in grado di pagare le mie bollette”.

Kim Basinger

Era il 1993 quando si ritrovò di fronte a un guaio di reputazione e finanziario. Abbandonò il ruolo principale nel thriller “Boxing Helena”. Sherilyn Fenn fu in seguito scelta per il ruolo principale. La Main Line Pictures affermò di aver perso quasi 6,4 milioni di dollari in potenziali vendite di biglietti a causa del forfait dell’ultimo minuto della Basinger. Le fecero causa per violazione del contratto e le fu ordinato di pagare alla società 7,4 milioni di dollari per coprire le previste perdite di fatturato. Basinger dichiarò bancarotta, ai tempi.

Francis Ford Coppola

Il regista premio Oscar dichiarò bancarotta tre volte nell'arco di nove anni. I suoi problemi finanziari derivavano dal flop al botteghino del 1981 - Un sogno lungo un giorno - disse all'epoca il suo agente. Nei documenti, Coppola spiegava di avere 98 milioni di dollari di passività e 53 milioni di dollari di attività. Da allora è riuscito a rimanere fuori dalla catastrofe finanziaria, anche se, all'inizio di quest'anno, ha fatto una scommessa da 120 milioni di dollari sul suo epico autofinanziato, Megalopolis. Ma il film si è rivelato un insuccesso commerciale.